"Nerealno je bilo očekivati da će se uspjeti postići sporazum na brzinu, ali s obzirom na velikodušnost Trumpova prijedloga u odnosu prema Rusiji, mislim da je bilo razumno očekivati od ruskog predsjednika da otpočne neke sadržajnije pregovore. Zapravo, tema pregovora iz ruske perspektive nije bio mir u Ukrajini, nego normalizacija američko ruskih odnosa, iz čega bi mogao proisteći dogovor o miru u Ukrajini. Pritom je ruska strana očito inzistirala na cijelom paketu svojih zahtjeva koji bi morali biti prihvaćeni, da bi oni pristali na neki aranžman u Ukrajini."