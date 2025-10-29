vanjskopolitički analitičar
Božo Kovačević: Putin je napravio dvije strateške greške. Prva je invazija na Ukrajinu
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević. Komentirao je američko-ruske odnose, te pritisak Trumpa na zaustavljanje rata u Ukrajini.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da "neće gubiti vrijeme" na zakazivanje još jednog sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom bez dogovora na vidiku o okončanju sukoba u Ukrajini, nakon što je propao sastanak u Budimpešti.
Upitan je li bilo nerealno očekivati da će se sporazum postići, Božo Kovačević je komentirao:
"Nerealno je bilo očekivati da će se uspjeti postići sporazum na brzinu, ali s obzirom na velikodušnost Trumpova prijedloga u odnosu prema Rusiji, mislim da je bilo razumno očekivati od ruskog predsjednika da otpočne neke sadržajnije pregovore. Zapravo, tema pregovora iz ruske perspektive nije bio mir u Ukrajini, nego normalizacija američko ruskih odnosa, iz čega bi mogao proisteći dogovor o miru u Ukrajini. Pritom je ruska strana očito inzistirala na cijelom paketu svojih zahtjeva koji bi morali biti prihvaćeni, da bi oni pristali na neki aranžman u Ukrajini."
Putin se precijenio
"Mislim da se predsjednik Putin precijenio, da je zloupotrijebio prilično visoku razinu strpljenja koju je Trump u ovom slučaju pokazao, i ja ove ruske reakcije i intervju ministra vanjskih poslova, i Putinove komentare prilikom lansiranja rakete, tumačim kao posljedicu osvještenja činjenice da su napravili stratešku grešku, i da sad pokušavaju sanirati štetu", kaže Kovačević.
Kovačević tumači kako je Putin poslao svog posebnog izaslanika u Washington nakon što je propao sastanak u Budimpešti. Po Kovačeviću, to je pokazatelj unazađenja odnosa, jer "do sada je Rusija imala pristup mjestu gdje se odlučuje, sada da bi došla u mogućnost komunikacije s Trumpom, mora lobirati."
Putinove strateške greške
"Mislim da je u roku od tri godine predsjednik Putin napravio dvije strateške greške: prva je odluka o invaziji na Ukrajinu, sad se suočava s posljedicom te odluke, i druga je da nije iskoristio za Rusiju više nego velikodušnu ponudu predsjednika Trumpa. Bez spremnosti Trumpa da se aktivno angažira u nametanju uvjeta kapitulacije Ukrajini, Rusija taj problem ne može riješiti."
