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VIDEO / Novi ukrajinski udar na Rusiju: Gore logistički centri, Krim ostao bez struje
Na okupiranom Krimu noćas su zabilježeni nestanci električne energije, dok su u nekoliko gradova na jugu Rusije izbili veliki požari tijekom noćnih ukrajinskih napada na logističke objekte trgovačkih lanaca, izvijestili su u srijedu nadzorni Telegram kanali.
Prema Telegram kanalu Supernova Plus, ukrajinski dronovi pogodili su dvije trafostanice u okupiranoj Masandri i obližnjoj Jalti, što je izazvalo prekid opskrbe električnom energijom.
Nestanci struje prijavljeni su i u okupiranom gradu Alušti na jugu Krima nakon napada ukrajinskih snaga, navodi kanal Exilenova Plus.
U međuvremenu je u ruskom gradu Krasnodaru pogođen objekt ruskog internetskog trgovačkog diva Wildberries, parkiralište za kamione te stambene zgrade, tvrdi Supernova Plus, piše Kyiv Independent.
Five out of top ten now, with reports of another Wildberries warehouse on fire in Nevinnomysk in southern Russia. https://t.co/DXqkuaUxmF pic.twitter.com/UtEj8h0SQb— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) July 22, 2026
"Zbog napada dronovima u Krasnodaru na nekoliko je lokacija oštećena infrastruktura. Dijelovi drona oštetili su balkon i prozore stana u Prikubanskom okrugu. Nema poginulih", rekao je gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov.
"Neprijateljski napad pogodio je i logističko skladište, gdje je izbio požar. Tri osobe su ozlijeđene i prevezene u zdravstvene ustanove radi pružanja pomoći", dodao je Naumov.
Još jedan logistički centar tvrtke Wildberries pogođen je u gradu Nevinnomisku u Stavropoljskom kraju, gdje je izbio veliki požar, izvijestio je Exilenova Plus.
Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je da su ukrajinski dronovi pogodili skladište u Nevinnomisku te da je pritom ozlijeđeno pet osoba.
"Zbog napada dronovima na rubnom dijelu Nevinnomiska zapalio se skladišni kompleks. Vatrogasci i druge hitne službe nalaze se na terenu", rekao je Vladimirov.
Navode nije bilo moguće neovisno potvrditi.
IT'S MARSHMALLOW TIME FELLAS! 🔥— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 22, 2026
Krasnodar, Russia, Wildberries logistics hub 📍 pic.twitter.com/fwCmu51kS5
Ukrajina redovito gađa vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i na okupiranim područjima nastojeći oslabiti sposobnost Moskve za nastavak rata.
Napadi na objekte tvrtke Wildberries u Krasnodaru i Nevinnomisku znače da je infrastruktura te ruske kompanije, prema dostupnim informacijama, pogođena već četvrti put u posljednjih nekoliko dana.
Ukrajina je u noći na 18. srpnja dvaput pogodila objekte Wildberriesa.
Ruske vlasti tada su izvijestile da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu Wildberriesa u gradu Elektrostalju, južno od Noginska u Moskovskoj oblasti. Ranije iste noći sličan napad pogodio je distribucijski centar u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti.
Prema navodima nadzornih kanala, ukrajinske su snage u noći na 19. srpnja pogodile i skladište nafte u Stavropoljskom kraju te više ciljeva na okupiranim područjima.
Proruski Telegram kanal Crimean Wind izvijestio je da se nakon udara ukrajinskih dronova zapalila trafostanica u okupiranoj Jalti, što je uzrokovalo nestanke struje.
Zapovjednik Ukrajinskih snaga za besposadne sustave Robert "Madyar" Brovdi izjavio je da su ukrajinske snage u noći na 20. srpnja pogodile sedam brodova ruske "flote u sjeni", sedam energetskih objekata na okupiranom Krimu te više drugih vojnih ciljeva.
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