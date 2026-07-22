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žestoki napadi

VIDEO / Novi ukrajinski udar na Rusiju: Gore logistički centri, Krim ostao bez struje

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N1 Info
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22. srp. 2026. 07:34
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REUTERS

Na okupiranom Krimu noćas su zabilježeni nestanci električne energije, dok su u nekoliko gradova na jugu Rusije izbili veliki požari tijekom noćnih ukrajinskih napada na logističke objekte trgovačkih lanaca, izvijestili su u srijedu nadzorni Telegram kanali.

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Prema Telegram kanalu Supernova Plus, ukrajinski dronovi pogodili su dvije trafostanice u okupiranoj Masandri i obližnjoj Jalti, što je izazvalo prekid opskrbe električnom energijom.

Nestanci struje prijavljeni su i u okupiranom gradu Alušti na jugu Krima nakon napada ukrajinskih snaga, navodi kanal Exilenova Plus.

U međuvremenu je u ruskom gradu Krasnodaru pogođen objekt ruskog internetskog trgovačkog diva Wildberries, parkiralište za kamione te stambene zgrade, tvrdi Supernova Plus, piše Kyiv Independent.

"Zbog napada dronovima u Krasnodaru na nekoliko je lokacija oštećena infrastruktura. Dijelovi drona oštetili su balkon i prozore stana u Prikubanskom okrugu. Nema poginulih", rekao je gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov.

"Neprijateljski napad pogodio je i logističko skladište, gdje je izbio požar. Tri osobe su ozlijeđene i prevezene u zdravstvene ustanove radi pružanja pomoći", dodao je Naumov.

Još jedan logistički centar tvrtke Wildberries pogođen je u gradu Nevinnomisku u Stavropoljskom kraju, gdje je izbio veliki požar, izvijestio je Exilenova Plus.

Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je da su ukrajinski dronovi pogodili skladište u Nevinnomisku te da je pritom ozlijeđeno pet osoba.

"Zbog napada dronovima na rubnom dijelu Nevinnomiska zapalio se skladišni kompleks. Vatrogasci i druge hitne službe nalaze se na terenu", rekao je Vladimirov.

Navode nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Ukrajina redovito gađa vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i na okupiranim područjima nastojeći oslabiti sposobnost Moskve za nastavak rata.

Napadi na objekte tvrtke Wildberries u Krasnodaru i Nevinnomisku znače da je infrastruktura te ruske kompanije, prema dostupnim informacijama, pogođena već četvrti put u posljednjih nekoliko dana.

Ukrajina je u noći na 18. srpnja dvaput pogodila objekte Wildberriesa.

Ruske vlasti tada su izvijestile da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu Wildberriesa u gradu Elektrostalju, južno od Noginska u Moskovskoj oblasti. Ranije iste noći sličan napad pogodio je distribucijski centar u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti.

AFP
TATYANA MAKEYEVA / AFP / ILUSTRACIJA

Prema navodima nadzornih kanala, ukrajinske su snage u noći na 19. srpnja pogodile i skladište nafte u Stavropoljskom kraju te više ciljeva na okupiranim područjima.

Proruski Telegram kanal Crimean Wind izvijestio je da se nakon udara ukrajinskih dronova zapalila trafostanica u okupiranoj Jalti, što je uzrokovalo nestanke struje.

Zapovjednik Ukrajinskih snaga za besposadne sustave Robert "Madyar" Brovdi izjavio je da su ukrajinske snage u noći na 20. srpnja pogodile sedam brodova ruske "flote u sjeni", sedam energetskih objekata na okupiranom Krimu te više drugih vojnih ciljeva.

Teme
napadi na rusiju nestanci struje oštećenje infrastrukture ukrajinski dronovi wildberries

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