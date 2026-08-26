U FRANCUSKOJ
Nakon 30 godina u avionima dobila rak dojke. Sud prvi put priznao kozmičko zračenje kao rizik za stjuardese
Francuski je sud prvi put priznao kozmičko zračenje kao jedan od čimbenika koji su pridonijeli razvoju raka dojke kod dugogodišnje stjuardese.
Sophie Lainault, 59-godišnja bivša stjuardesa Air Francea, zatražila je da se njezina bolest prizna kao profesionalno oboljenje uzrokovano uvjetima na radnom mjestu.
Pušenje je na letovima Air Francea bilo dopušteno sve do 2000. godine.
Stjuardesa: Moja najveća želja je da ova odluka ohrabri druge žene...
Odluka znači da Lainault, koja je trenutačno u remisiji, može otići u prijevremenu mirovinu, dok će joj daljnje liječenje u cijelosti pokrivati francuski zdravstveni sustav.
Odvjetnici ističu da je sudskim priznavanjem raka dojke kao službeno prepoznatog rizika za članove letačkog osoblja otvoren put i za brojne druge slične zahtjeve.
"Moja najveća želja je da ova odluka ohrabri druge žene koje dosad nisu imale hrabrosti napraviti ovaj korak", rekla je Lainault.
Studija: 6,9 posto smrti među stjuardesama povezane s karcinomima uzrokovanim zračenjem
Lainault je kao stjuardesa, a potom i šefica kabinskog osoblja u zrakoplovima Air Francea, između 1989. i 2019. godine ostvarila 12.600 sati leta. Više od polovice tih letova odvijalo se noću.
Na mnogim dugim letovima iz Pariza, koji su se odvijali na velikim visinama, približavala se Sjevernom polu, gdje je izloženost zračenju iz svemira – odnosno, strogo govoreći, česticama koje dolaze od Sunca i drugih zvijezda – najintenzivnija.
Studija provedena ovog mjeseca na Harvard Medical Schoolu u SAD-u pokazala je da su stjuardese i piloti imali najveći udio smrti povezanih s karcinomima uzrokovanima zračenjem među više od 500 različitih zanimanja.
Prema toj analizi, oko 6,9 posto smrti među stjuardesama i 6,7 posto smrti među pilotima bilo je povezano s karcinomima uzrokovanima zračenjem.
Autori studije naveli su da su ti udjeli bili viši nego u drugim profesijama, uključujući nuklearne tehnologe, koji su redovito izloženi zračenju iz izvora koji nisu kozmičkog podrijetla, a koji su se na popisu našli na 12. mjestu.
'Ovo je prvi put utvrđeno za stjuardesu'
Odavno je poznato da putovanje zrakoplovom na velikim visinama izlaže ljude kozmičkom zračenju, no doza kojoj su izloženi većina putnika smatra se statistički zanemarivom. Izloženost je intenzivnija u polarnim područjima jer Zemljino magnetsko polje drugdje djeluje kao zaštita.
"U Francuskoj je veza između raka dojke i određenih rizika već utvrđena za niz zanimanja, poput medicinskih sestara, ali ovo je prvi put da je to utvrđeno za stjuardesu", rekla je Lainaultina odvjetnica Elisabeth Leroux.
Air France priopćio je da nije sudjelovao u Lainaultinom pravnom postupku te da nije imao uvid u obrazloženje sudske odluke.
"Zdravlje i sigurnost našeg osoblja apsolutni su imperativ. Svaki zaposlenik ima zdravstvenu skrb koja uvelike nadilazi regulatorni minimum", rekli su iz kompanije.
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