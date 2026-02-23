Politico: EU uskoro dobiva novu članicu? Raspisat će se referendum

Island je podnio zahtjev za članstvo u EU 2009. godine, na vrhuncu financijske krize u kojoj su propale sve tri njegove najveće komercijalne banke. No vlada je zamrznula pregovore u prosincu 2013., dok se islandsko gospodarstvo brzo oporavljalo, a istodobno su ekonomisti upozoravali na mogući kolaps eurozone. U ožujku 2015. Reykjavik je zatražio da ga se više ne smatra zemljom kandidatkinjom za EU.