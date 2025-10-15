Nakon oduzimanja državljanstva gradonačelniku: Zelenski stavio Odesu pod vojnu upravu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je crnomorski lučki grad Odesu stavio pod vojnu upravu usred sukoba s njegovim gradonačelnikom, javlja u srijedu njemačka agencija dpa.
Zelenski je u utorak Genadiju Truhanovu, koji je bio gradonačelnik Odese više od deset godina, oduzeo državljanstvo uz obrazloženje da posjeduje rusku putovnicu.
Truhanov to poriče te namjerava podnijeti tužbu protiv njegove odluke i ostati gradonačelnik.
Međutim, gubitkom državljanstva gradski je čelnik automatski uklonjen s dužnosti jer ukrajinski dužnosnici ne smiju imati dvojno državljanstvo, a prijeti mu i deportacija.
"Previše sigurnosnih pitanja u Odesi predugo je neriješeno", rekao je Zelenski u utorak, ne navodeći pojedinosti.
Zelenski optužio mjesne čelnike da nisu učinili dovoljno
Truhanov, koji je u više navrata optužio Rusiju zbog brojnih napada na Odesu, od 2014. je gradonačelnik strateški važnog lučkog grada s više od milijun stanovnika.
Zelenski je prošli tjedan optužio "mjesne čelnike" Odese da nisu učinili dovoljno kako bi zaštitili građane od prošlomjesečne poplave u kojoj je poginulo desetero ljudi.
Ukrajinska obavještajna služba SBU priopćila je da ima dokaze da Truhanov posjeduje valjanu rusku putovnicu i na Telegramu objavila njezinu fotokopiju.
Uspostavom vojne uprave u Odesi Zelenski će imati izravniju kontrolu nad gradom.
