Genadij Truhanov
Zašto je Zelenski oduzeo ukrajinsko državljanstvo gradonačelniku Odese?
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oduzeo je državljanstvo Ukrajine gradonačelniku Odese Genadiju Truhanovu zbog sumnji da posjeduje rusku putovnicu.
Umjesto njega, Volodimir Zelenski imenovao je vojnu administraciju koja će upravljati najvećom ukrajinskom lukom na Crnom moru, u gradu s oko milijun stanovnika, prenosi Al Jazeera.
„Ukrajinsko državljanstvo gradonačelnika Odese, Genadija Truhanova, je suspendirano,” objavila je Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) na Telegramu, pozivajući se na dekret koji je potpisao predsjednik Zelenski.
SBU je optužio Truhanova da posjeduje valjanu međunarodnu putovnicu "agresorske države", tj. Ruske Federacije.
Ukrajinski zakoni strogo zabranjuju dvojno državljanstvo s Rusijom, koja je 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju na zemlju. Oduzimanje državljanstva Truhanovu moglo bi, prema navodima ukrajinskih medija, dovesti i do njegova protjerivanja iz zemlje.
Zelenskovo obrazloženje
U objavi na društvenim mrežama Zelenski je napisao da je održao sastanak s čelnikom SBU-a, koji mu je izvijestio o suzbijanju ruskih agentura i suradnika u pograničnim, južnim i bojnim područjima Ukrajine.
„Potvrđeno je da pojedine osobe posjeduju rusko državljanstvo – pripremljene su odgovarajuće odluke o njima. Ja sam potpisao dekret,” izjavio je Zelenski.
Predsjednik je također rekao kako je u Odesi „predugo ostalo previše sigurnosnih pitanja bez odgovora”, ne navodeći detalje.
Reakcija Truhanova
Genadij Truhanov, bivši zastupnik, gradonačelnik je Odese od 2014. godine. Tijekom cijele političke karijere pratile su ga optužbe da ima rusko državljanstvo, što on dosljedno poriče.
„Nikada nisam dobio rusku putovnicu. Ja sam ukrajinski državljanin,” rekao je Truhanov u video obraćanju objavljenom na Telegramu nakon što je vijest postala javna.
Dodao je da će nastaviti obnašati dužnost izabranog gradonačelnika „dokle god bude moguće” te da će slučaj iznijeti na sud.
Na društvenim mrežama u Ukrajini kruže slike ruske putovnice za koju se tvrdi da pripada Truhanovu.
Iako se u prošlosti smatrao političarem proruske orijentacije, Truhanov je nakon ruske invazije 2022. otvoreno osudio Moskvu te se fokusirao na obranu Odese i pomoć ukrajinskoj vojsci.
Još troje osoba ostalo bez državljanstva
Izvor blizak vladi rekao je za agenciju Reuters da je Zelenski oduzeo ukrajinsko državljanstvo još dvjema osobama.
Prema informacijama portala The Kyiv Independent, radi se o ukrajinskom baletnom plesaču Sergeju Poluninu, poznatom po podršci ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, i bivšem ukrajinskom političaru Olehu Carjovu, koji se navodno pridružio ruskim kolaboracionistima.
Polunin, koji na prsima ima tetovažu Putina, rođen je u južnoj Ukrajini, ali je rusko državljanstvo dobio 2018. godine. Podržao je rusku aneksiju Krima 2014. te rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine.
U srpnju ove godine Zelenski je oduzeo državljanstvo i mitropolitu Onufriju, poglavaru nekada Moskvom povezane Ukrajinske pravoslavne crkve, zbog njezinih veza s Rusijom.
Odluke ukrajinskog predsjednika dolaze u sklopu šireg obračuna s osobama za koje se sumnja da imaju veze s Rusijom, dok zemlja nastavlja borbu protiv agresije i pokušava ojačati sigurnost na jugu i uz Crno more.
