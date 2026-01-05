Oglas

osumnjičena osoba privedena

Napadnut dom JD Vancea!

N1 Info
05. sij. 2026. 13:48
JD Vance
NATHAN HOWARD / AFP

Nepoznati počinitelj razbio je prozore na imanju JD Vancea dok obitelj nije bila prisutna.

Jedna je osoba u pritvoru, a istraga je u tijeku nakon incidenta koji je prouzročio materijalnu štetu na rezidenciji potpredsjednika SAD-a JD-a Vancea u saveznoj državi Ohio, priopćile su vlasti u ponedjeljak, piše CNN.

Prema navodima američke Tajne službe, obitelj Vance u vrijeme incidenta nije bila u Ohiju.

Fotografije lokalnih medija prikazuju oštećenja na prozorima rezidencije. Glasnogovornik Tajne službe rekao je da je osoba, punoljetni muškarac čiji identitet nije objavljen, privedena "zbog izazivanja materijalne štete, uključujući razbijanje prozora na vanjskom dijelu privatne rezidencije povezane s“ Vanceom.

Incident se dogodio nešto poslije ponoći.

"Američka Tajna služba koordinira s Policijskom upravom Cincinnatija i Uredom američkog državnog odvjetnika dok se razmatraju odluke o podizanju optužnice“, rekao je glasnogovornik Anthony Guglielmi.

Vlasti istražuju je li osoba ciljala Vancea ili članove njegove obitelji, rekao je CNN-u jedan savezni dužnosnik za provođenje zakona. Ne vjeruju da je osoba ušla u dom potpredsjednika.

JD Vance

