Medvedev: Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret

„Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret u ovom karnevalu događaja“, citirala je Medvedeva državna novinska agencija TASS , Medvedev je naglasio da takav scenarij nije nerealan. „Postoje čak i osnove za njegov kazneni progon u Njemačkoj, tako da to ne bi bio gubitak, pogotovo jer građani nepotrebno pate“, rekao je Medvedev.