Nedavna američka vojna operacija u Venezueli, tijekom koje je predsjednik Nicolas Maduro otet i odveden u New York, izazvala je reakciju bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva. Medvedev, koji je danas zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, izjavio je da može zamisliti operacije otmice usmjerene na strane čelnike, navodeći njemačkog kancelara Friedricha Merza kao mogući primjer, prenosi Večernji list.
„Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret u ovom karnevalu događaja“, citirala je Medvedeva državna novinska agencija TASS , Medvedev je naglasio da takav scenarij nije nerealan. „Postoje čak i osnove za njegov kazneni progon u Njemačkoj, tako da to ne bi bio gubitak, pogotovo jer građani nepotrebno pate“, rekao je Medvedev.
On se također osvrnuo na američke tvrdnje da je Maduro nelegitiman vođa. Prema Medvedevu, takve tvrdnje ne podupiru ozbiljnu provjeru i odražavaju dvostruke standarde SAD-a, jer su upravo Sjedinjene Države svojim djelovanjem u Venezueli prekršile međunarodno pravo. Otmica predsjednika suverene države predstavlja kršenje načela suvereniteta i Povelje UN-a, što je u ovom slučaju očito zanemareno.
Medvedev se potom osvrnuo i na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tvrdeći da mu je mandat odavno istekao. On istovremeno implicira da američke akcije, predvođene Trumpom, ohrabruju diktatore i velike sile da slijede isti obrazac, čime se praktički ukida poštivanje međunarodnog prava, a jedino što danas djeluje je sila.
Opširnije o američkoj agresiji na Venezuelu pročitajte OVDJE.
