Vance: Mir neće ostvariti propali diplomati ili političari koji žive u svijetu bajki

Mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini mora sačuvati ukrajinski suverenitet, kazao je u petak američki potpredsjednik JD Vance.
Američki predsjednik Donald Trump je Kijevu dao rok da do četvrtka odgovori na njegov najnoviji mirovni plan za Ukrajinu, koji je zatekao europske zemlje.
Prema planu Sjedinjenih Država, od Kijeva će se očekivati veliki ustupci, uključujući povlačenje iz dijelova istočne Ukrajine koje Rusija nije osvojila, smanjenje svoje vojske i odricanje od članstva u NATO-u.
Vance je u objavi na društvenoj platformi X kazao da bilo kakav plan mora "zaustaviti ubijanje te istovremeno sačuvati ukrajinski suverenitet" i biti prihvatljiv i Rusiji i Ukrajini.
Plan također mora u najvećoj mogućoj mjeri osigurati da rat ponovo ne izbije, napisao je.
"Svaka kritika na račun mirovnog okvira na kojem administracija radi (dolazi od osoba koje) ili pogrešno shvaćaju okvir ili pogrešno interpretiraju stvarnost na terenu", dodao je Vance.
"Prema jednoj sanjariji, kada bismo samo dali više novca, više oružja ili više sankcija, pobjeda bi bila nadohvat ruke. Mir neće ostvariti propali diplomati ili političari koji žive u svijetu bajki. Mogli bi ga postići pametni ljudi koji žive u stvarnom svijetu".
Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom je plan predstavljen u četvrtak.
Ranije u petak je rekao da se zbog njega Ukrajina suočava "s veoma teškim odabirom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak ključnog partnera", što se odnosilo na SAD.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je plan pozitivno primio, rekavši da bi dokument od 28 točaka mogao činiti "osnovu za konačno mirovno rješenje".
U međuvremenu, njemački kancelar Friedrich Merz i drugi europski vođe će se sastati na marginama samita skupine zemalja G20 u Johannesburgu radi kriznih razgovora o mogućem odgovoru.
Čelnici Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva su neki od onih koje se očekuje na sastanku u subotu, na kojem će također biti i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je sastanak i najavila na X-u.
Najnovije
