Oglas

zbog napisa na mrežama

Napisao da Kirk „širi rasističku, ksenofobnu i mizoginu retoriku” pa ostao bez američke vize

author
Hina
|
15. lis. 2025. 06:35
Charlie Kirk
REBECCA NOBLE / AFP / REBECCA NOBLE / AFP

Američki State Department u utorak je poništio vize šestero stranih državljana zbog njihovih objava na društvenim mrežama o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Oglas

State Department objavio je to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlikovao Kirka najvišim nacionalnim civilnim odlikovanjem, na dan kad bi osnivač organizacije Turning Point USA napunio 32 godine. 

„Sjedinjene Države nemaju obavezu ugostiti strane državljane koji žele smrt Amerikancima”, napisalo je to ministarstvo na platformi X. 

Navelo je da su vize poništene državljanima Južnoafričke Republike, Argentine, Meksika, Brazila, Njemačke i Paragvaja. 

Argentinski državljanin u svojoj je objavi optužio Kirka da „širi rasističku, ksenofobnu i mizoginu retoriku”, priopćio je State Department, dodajući da je druga osoba na njemačkom napisala da se „demokrati ne žale kad fašisti umiru”. 

Ministarstvo je naglasilo da nastavlja s identifikacijom onih koji su slavili Kirkovo ubojstvo prošli mjesec tijekom događaja na sveučilištu Utah Valley. 

Teme
charlie kirk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ