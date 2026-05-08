URBANA MOBILNOST
Naši su gradovi zatrpani i zagušeni automobilima. Evo kako bi stručnjaci riješili ovaj problem
Čist zrak, sigurnije ulice i stabilna klima neki su od razloga zašto liječnici i stručnjaci za okoliš žele manje automobila koji začepljuju naše ceste. Još je jedan razlog smanjena ovisnost o gorivu, posebno kad su cijene visoke i većina zemalja ovisi o uvozu.
Dok neki gradovi s javnim prijevozom svjetske klase raspravljaju o tome kako se nositi s tvrdoglavom manjinom putovanja koja se još uvijek obavljaju automobilom, drugi, posebno u SAD-u, postali su toliko ovisni o vožnji da je odustajanje gotovo nemoguće, piše Guardian.
Ovo su četiri načina koje podržavaju stručnjaci za rješavanje problema kulture automobila.
Proširivanje i poboljšanje javnog prijevoza
Prelazak s automobila na gorivo na električne uvelike smanjuje onečišćenje koje zagrijava planet, ali ne čini ulice sigurnijima. Za to ljudima trebaju pouzdane mogućnosti kretanja.
"Osiguravanje da javni prijevoz može zadovoljiti potrebe mobilnosti stanovnika prvi je korak", kaže Alissa Kendall, direktorica Instituta za prometne studije na Sveučilištu Kalifornija. "Ako je putovanje pretjerano sporo, ako vas ne odvede tamo gdje trebate ići, nikada neće potaknuti one koji su dovoljno bogati da posjeduju i upravljaju automobilom da prestanu kupovati i koristiti ga, i neće zadovoljiti potrebe onih koji su ovisni o prijevozu", dodala je.
Veliki gradovi poput onih u Sjevernoj Americi teže se povezuju od gušćih urbanih područja uobičajenih u Europi i Aziji. Unatoč tome, odustajanje ljudi od automobila i ulazak u autobuse ili tramvaje i dalje bi moglo uštedjeti novac. Besplatno putovanje autobusom, na primjer, postalo je središnji dio uspješne kampanje Zohrana Mamdanija za gradonačelnika New Yorka, ali istraživanja sugeriraju da jeftinije karte imaju samo ograničen učinak na smanjenje korištenja automobila.
Matthias Cremer-Schulte, istraživač prometa na Tehničkom sveučilištu u Dortmundu, kaže: "Oni koji su zaista važni za smanjenje korištenja automobila, ljudi koji voze jer im je potrebna fleksibilnost, rijetko su samo u iskušenju jeftinije autobusne karte".
Dijelite prostor s pješacima i biciklistima
Kako su automobili počeli dominirati gradovima nakon Drugog svjetskog rata, javni prostor je redizajniran oko njih. Pješaci su bili potisnuti na uske pločnike, a biciklisti su morali odlučiti isplati li se riskirati vlastiti život vožnjom bicikla po cesti.
Vraćanje cestovnog prostora drugim oblicima prijevoza jedan je od najmoćnijih alata koje gradovi imaju kako bi ljude izbacili iz automobila. Izgradnjom traka za bicikle, pretvaranjem parkirnih mjesta u zelene površine i pješačkim ulicama, gradonačelnici mogu potaknuti aktivne oblike putovanja čineći ih sigurnijim i praktičnijim.
Mjere koje se ponekad kritiziraju kao "rat protiv vozača" često su u stvarnosti pokušaji učinkovitijeg upravljanja ograničenim javnim prostorom, kaže Hannah Budnitz, istraživačica na odjelu za prometne studije Sveučilišta u Oxfordu. Automobili su među najmanje prostorno učinkovitim načinima prijevoza ljudi od točke A do točke B, posebno u prometnim špicama, i većinu vremena provode parkirani.
Kako bi izbjegli javne reakcije koje dolaze sa smanjenjem prostora na cestama, neki gradovi, poput Münstera u Njemačkoj, proveli su eksperimente u kojima su ulice zatvorene za automobile na nekoliko mjeseci kako bi stanovnici iz prve ruke iskusili razliku. Sličan pristup korišten je u Stockholmu, gdje je isprobano uparivanje naknade za zagušenje s proširenim javnim prijevozom prije nego što je politika stavljena na referendum.
"Većinu vremena, nakon što se ljudi s time pomire, opozicija omekša", kaže Cremer-Schulte. "Drugi gradovi se muče s tim jer su lokalni političari razumljivo nervozni – nitko ne želi izgubiti izbore zbog biciklističke staze", dodaje.
Usredotočite se na predgrađa
Gradovi poput Kopenhagena i Amsterdama pokazali su da je moguće smanjiti korištenje automobila na manje od jednog od tri putovanja ulaganjem u pouzdan javni prijevoz i opsežne biciklističke staze. Pa ipak, mnoga vozila koja ostaju na gradskim cestama dolaze izvan urbanih središta.
"Ova neusklađenost između mjesta gdje ljudi žive i gdje ljudi rade uzrokuje tako velike probleme", kaže Susana López-Aparicio, zamjenica direktora odjela za urbani okoliš u NILU-u, norveškom istraživačkom institutu. "Vidimo da su u osam ujutro svi europski gradovi pogođeni putovanjem na posao i gustim prometom", dodala je.
Poboljšanje javnog prijevoza u vanjskim predgrađima i prigradskim pojasevima, područjima koja su često izvan izravne kontrole gradonačelnika, može ljudima pružiti održive alternative vožnji. Osiguravanje da više gradova ima osnovne sadržaje na pješačkoj udaljenosti, koncept poznat kao "grad od 15 minuta", također može smanjiti potrebu za dugim putovanjima.
López-Aparicio je to primijetila u studiji o širenju urbanih područja u Varšavi, u Poljskoj, i sama je to iskusila kada se preselila bliže centru Osla iz kuće na periferiji.
Razumjeti zašto ljudi voze
U ruralnim selima, gdje čest javni prijevoz može biti preskup za osigurati, ili za osobe s određenim invaliditetom, automobili mogu biti spas za pristup poslu i uslugama. Ali za mnoge druge, opcije bez automobila mogle bi se pokazati privlačnijima uz samo nekoliko promjena.
Razumijevanje zašto ljudi voze prvi je korak prema smanjenju ovisnosti o automobilu. U mnogim europskim gradovima javni prijevoz noću može izgledati "prilično homogeno" jer ga uglavnom koriste mladi muškarci koji se osjećaju dovoljno sigurno za putovanje, kaže Brian Caulfield, profesor prometa na Trinity Collegeu u Dublinu.
"Uz dublje konzultacije možete otkriti prepreke koje ljudi imaju pri korištenju javnog prijevoza, hodanju ili vožnji biciklom. Kada to bolje razumijete, tada možete bolje osmisliti alternativna rješenja", naglasio je.
Ta rješenja mogu se kretati od proširenja usluga javnog prijevoza kasno navečer i poboljšanja ulične rasvjete do uvođenja programa dijeljenja automobila u zajednici u selima i malim gradovima, gdje neki vozači rijetko trebaju koristiti svoje automobile, piše Guardian.
Istovremeno, normalizacija korištenja javnog prijevoza može pomoći u borbi protiv društvene stigme. U Sjevernoj Americi, na primjer, autobusi i vlakovi često se povezuju sa siromaštvom i kriminalom, dok u većem dijelu Europe i Azije javni prijevoz nosi daleko manje kulturnog tereta.
U Norveškoj se bivši kralj Olav V. vozio podzemnom željeznicom tijekom naftne krize 1973. kako bi potaknuo ljude da izbjegavaju vožnju. Danas se članovi kraljevske obitelji i dalje redovito viđaju kako koriste tramvaje i autobuse.
"Korištenje javnog prijevoza nije nešto što radite zato što ste siromašni", rekla je López-Aparicio. "To je nešto što radite za zajedničko bogatstvo cijelog društva", zaključuje.
