Neklasificirani dokumenti kažu da Pentagonu raste broj prijava NLO-a

Izvor: Handout / DoD / AFP /Ilustracija

U novom izvještaju za američki Kongres navodi se da je Pentagonov tim za NLO-e procesuirao više prijava u posljednjih nekoliko godina nego u ranijih 17. Ipak, to ne znači da se oko nas događa invazija izvanzemaljaca.

Neklasificirani izvještaj ovaj tjedan je objavio ured direktora nacionalne obavještajne službe (ODNI). Ured je stvoren nakon mandata iz Kongresa, a izvještaj sadrži dodatne informacije kojima dopunjuje procjene prijava NLO-a iz 2021, prenosi Science Alert.

U toj procjeni navedeno je da su između 2004. i 2021. zabilježene 144 prijave zračnih anomalija koje su vidjeli članovi vojske. “Nakon perioda prvotne procjene zaprimljeno je još 247 novih prijava, kao i dodatnih 199 koje su naknadno otkrivene,” kaže novi izvještaj.

To znači da je od 30. kolovoza 2021. prijavljeno 510 viđenja zračnih anomalija.

Autori izvješća kažu da je do povećanja broja prijava vjerojatno došlo “jer sada bolje razumijemo moguće prijetnje koje NLO-i mogu predstavljati: opasnosti pri letu ili sigurnosti, no isto tako kao i potencijalne platforme za skupljanje podataka. Također, došlo je i do smanjenja stigme oko prijavljivanja NLO-a.”

U svakom slučaju, američki obavještajni i vojni dužnosnici kažu da je to dobra stvar. “Povećanje broja prijava daje nam priliku za rigoroznu analizu i rješavanje nepoznanica,” piše u izvještaju.

Brigadir general američkog zrakoplovstva, Pat Ryder, izjavio je da problem zračnih anomalija pitanje nacionalne sigurnosti. “Sigurnost naših vojnika i naših baza, kao i osiguravanje američkih operacija na kopnu, moru, u zraku i svemiru, od ključne je važnosti,” napisao je Ryder, također i glasnogovornik Pentagona, u izjavi. “Sve prijave o ulascima u naš teritorij u zraku, na kopnu i moru uzimamo ozbiljno i svaku istražujemo.”

Članovi Kongresa pozdravili su izvještaj, ali pozvali na veću transparentnost. Republikanski senator Marco Rubio izjavio je da “treba učiniti više kako bismo iskoristili postojeće senzore za skupljanje i analiziranje podataka o zračnim fenomenima,” a demokratski senator Mark Warner dodao je da se veseli nastavku suradnje “dok usmjeravamo fokus i resurse na one prijave koje nisu dovoljno definirane.”

Neklasificirana verzija izvješća ne uključuje detalje o nijednom slučaju. Takvi detalji šalju se Kongresu jedino u klasificiranom izvješću. No u prvoj verziji navodi se analiza 366 novo-identificiranih viđenja. Za više od polovice njih navedeno je da pokazuju “neupadljive karakteristike:” za 26 je navedeno da se radilo o dronovima ili sličnim uređajima, za 163 da se radilo o balonima ili sličnim objektima, a šest je pripisano pticama, vremenskim fenomenima, plastičnim vrećicama ili ostalim sitnicama u zraku.

To ostavlja 171 prijavu koje nisu karakterizirane. Neke od njih, čini se, uključuju “neobične uzorke letenja ili performanse, i zahtijevaju daljnju analizu,” piše u izvješću. No barem neke od anomalija vjerojatno bi mogle biti pripisane senzornim greškama ili drugim, ne pretjerano misterioznim, uzrocima.

“Mnoge prijave ne sadrže dovoljno detaljnih podataka da bi ih se okarakteriziralo s visokim stupnjem sigurnosti,” piše u izvještaju. Veća baza podataka o viđenjima mogla bi pomoći istražiteljima da riješe misterije.

Nijedan od prijavljenih slučajeva nije uključivao sudare ili ikakve loše posljedice na ljudsko zdravlje. Ništa u izvještaju ne navodi na mogućnost da bi izvanzemaljci mogli igrati ulogu u tim incidentima. Prošle godine su tijekom saslušanja u Kongresu dužnosnici iz Pentagona izjavili da nisu vidjeli ništa što bi izgledalo “kao da nije sa Zemlje.”

Novi izvještaj dobio je miješane kritike od pojedinaca koji detaljno promatraju pitanja oko NLO-a. Christopher Mellon, bivši dužnosnik Pentagona, pozdravio je činjenicu da je “to pitanje napokon prihvaćeno unutar vlade” – pogotovo iz perspektive razine svijesti o sigurnosnim izazovima koje predstavljaju dronovi, uključujući dronove za nadzor.

Mellon ipak dodaje da način na koji je izvještaj napisan pokazuje da američka vlada ima “jedinstvenu sposobnost da fascinantnu temu pretvori u naporan birokratski žargon.”

Astrofizičar s Harvarda Avi Loeb, autor kontroverzne knjige o mogućnosti života u svemiru, kaže da će najzanimljivije informacije o ovim viđenjima vjerojatno ostati klasificirane i skrivene za javnost.

“Čak i ako samo jedna od 510 prijavljenih zračnih anomalija dolazi iz svemira, a objekt ne predstavlja nikakvu opasnost za nacionalnu sigurnost, ako ju točno identificiramo, to će biti najvažnije otkriće u povijesti čovječanstva,” napisao je Loeb.

“Izvješće je komplementarno radu znanstvenika. Intrigantno je i skreće pozornost znanstvene zajednice na anomalije, ali ne pruža dovoljno dokaza o prirodi NLO-a koji se možda kreću, ubrzavaju ili izgledaju drugačije od naših tehnoloških uređaja,” dodao je.

NASA je prošle godine osnovala neovisni panel stručnjaka koji će procjenjivati prijave o viđenju NLO-a od strane civilnog stanovništva. Svoj izvještaj panel bi trebao objaviti sredinom godine.

NASA-in administrator Bill Nelson je tijekom foruma prošlog listopada pokušao otvorenog uma odgovoriti na pitanje o izgledima za inteligentan život u svemiru.

“Moje osobno mišljenje je da je svemir toliko velik, a postoje i teorije da možda i nije jedini,” rekao je tada. “Ako je to slučaj, tko sam ja da kažem da je Zemlja jedina lokacija gdje postoji civiliziran i organiziran život?”

