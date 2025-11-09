Oglas

između Bratislave i Pezinoka

Nekoliko ozlijeđenih u sudaru vlakova u Slovačkoj

Hina
09. stu. 2025. 22:46
Slovačka
Radovan Stoklasa / REUTERS

Dva vlaka sudarila su se u Slovačkoj u nedjelju navečer nakon što je jedan naletio na stražnji dio drugoga, ozlijedivši desetke putnika, rekli su policija i slovački ministar unutarnjih poslova.

Javljajući se s mjesta nesreće, ministar unutarnjih poslova Matuš Šutaj-Eštok rekao je u televizijskom javljanju da su deseci ljudi lakše ozlijeđeni, dok ih je 11 prevezeno u bolnicu. Nije bilo smrtnih slučajeva, rekao je.

Do nesreće je došlo u koridoru između glavnog grada Bratislave i Pezinoka, 20 kilometara sjeveroistočno.

"Prema prvotnim informacijama, nije bilo izravnog sudara vlakova, niti je vlak ispao iz tračnica", rekla je policija na Facebooku.

Novinska stranica Aktuality.sk prenijela je riječi jednog putnika koji je sudar opisao kao glasan eksplozivni zvuk.

Ovo je druga ovakva nesreća u Slovačkoj u proteklih mjesec dana.

Dva vlaka sudarila su se na istoku zemlje 13. listopada, ozlijedivši 91 osobu.

Teme
bratislava nesreća pezinok slovačka sudar vlakova vlak vlakovi

