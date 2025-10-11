Oglas

Osumnjičeni u bijegu

Troje ranjenih u pucnjavi na tržnici u njemačkom gradu Giessenu

Hina
11. lis. 2025. 19:03
22:30
njemačka, policija
Nekoliko je ljudi ranjeno u subotu u pucnjavi na tržnici u njemačkom gradu Giessenu, objavio je glasnogovornik policije.

"Troje ljudi je ranjeno u kladionici. Hitne službe su ih prebacile u bolnicu", stoji u policijskom priopćenju.

Policija nije objavila pojedinosti rekavši da se incident, uključujući motiv napadača još istražuje.

Do pucnjave je došlo oko 15 sati u kladionici na središnjem trgu Marktplatzu.

List Bild prenosi da je napadač poznat policiji.

giessen njemačka policija pucnjava

