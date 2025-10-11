Troje ranjenih u pucnjavi na tržnici u njemačkom gradu Giessenu

Nekoliko je ljudi ranjeno u subotu u pucnjavi na tržnici u njemačkom gradu Giessenu, objavio je glasnogovornik policije.
"Troje ljudi je ranjeno u kladionici. Hitne službe su ih prebacile u bolnicu", stoji u policijskom priopćenju.
Policija nije objavila pojedinosti rekavši da se incident, uključujući motiv napadača još istražuje.
Do pucnjave je došlo oko 15 sati u kladionici na središnjem trgu Marktplatzu.
List Bild prenosi da je napadač poznat policiji.
