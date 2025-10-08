Oglas

"postići sve ciljeve rata"

Netanyahu: Građani Izraela, nalazimo se u odlučujućim danima

Hina
08. lis. 2025. 06:37
Israeli Prime Minister
REUTERS / Kevin Lamarque

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je Izraelcima u utorak navečer da će postići sve ciljeve rata protiv Hamasa u Gazi, počevši od povratka "svih talaca".

"Građani Izraela, nalazimo se u odlučujućim danima. Nastavit ćemo ostvarivati ​​sve ciljeve rata: povratak svih talaca, uništenje Hamasove moći i obećanje da Gaza više neće biti prijetnja Izraelu", napisao je Netanyahu u izjavi objavljenoj dok zemlja obilježava drugu godišnjicu krvavog napada Hamasa koji je izazvao sukob.

Druga obljetnica Hamasovog napada poklapa se s pregovorima izaslanstava Hamasa i Izraela u Šarm el-Šeiku usmjerenih na okončanje rata u Gazi.

Drugi dan u utorak zaključen je bez vidljivog napretka, prema riječima egipatskih izvora, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao u Washingtonu da postoje "realni izgledi" za mirovni sporazum.

Pregovori se održavaju uz prisutnost Katra te uz posredovanje Egipta.

Iako su Izrael i Hamas podržali opća načela plana od 20 točaka američkog predsjednika prema kojem bi borbe prestale, taoci bili oslobođeni, a pomoć bi se slijevala u Gazu, još uvijek ima prijepora između dviju strana.

Teme
benjamin netanyahu

