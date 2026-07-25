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Trump najavio da Netanyahu dolazi u SAD pa ismijao židovskog političara: "Dat ću ti palestinsku odjeću"

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Hina
|
25. srp. 2026. 07:50
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Trump i Netanyahu
JIM WATSON / AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu sljedeći tjedan doći u posjet SAD-u.

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Trump je to rekao u govoru na večeri dopisnika Bijele kuće u petak navečer dok je istovremeno lažno govorio o američkom senatora Chucku Schumeru kao Palestincu.

"Sutra ću mu (Schumeru) poslati prekrasnu palestinsku odjeću kako bi mogao pozdraviti Bibija Netanyahua kada dođe u grad sljedeći tjedan", rekao je Trump.

"Postao je Palestinac", kazao je Trump o demokratu Schumeru, koji je Židov, šaleći se da je šerijatski zakon Schumerov "novi temelj".

Netanyahuov ured ranije je rekao da će on u ponedjeljak otputovati u Washington i da će se u utorak sastati s Trumpom. Netanyahu će također prisustvovati sprovodu preminulog američkog senatora Lindseya Grahama, priopćio je njegov ured.

Sastanak Trumpa i Netanyahua održat će se pet mjeseci od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana.

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benjamin netanyahu icc izrael lindsay graham washington

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