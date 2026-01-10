Oglas

izvoz raste

Netanyahu želi smanjiti američku vojnu pomoć "na nulu"

author
Hina
|
10. sij. 2026. 14:48
trump i netanyahu
Jonathan Ernst / REUTERS / Jonathan Ernst

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u intervjuu objavljenom u petak kako se nada da će "smanjiti" izraelsku ovisnost o američkoj vojnoj pomoći u sljedećem desetljeću.

Oglas

Netanyahu je rekao da Izrael ne bi trebao ovisiti o stranoj vojnoj pomoći, ali nije objavio čvrsti vremenski okvir za potpunu neovisnost Izraela o američkoj pomoći.

U narednih 10 godina

"Želim smanjiti vojnu pomoć u sljedećih 10 godina, rekao je Netanyahu za Economist. Na pitanje znači li to smanjenje "na nulu", rekao je: "Da."

Netanyahu je rekao da je predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom nedavnog posjeta rekao da Izrael "vrlo duboko" cijeni "vojnu pomoć koju nam je Amerika pružila tijekom godina, ali i ovdje smo sazreli i razvili nevjerojatne kapacitete".


U prosincu je Netanyahu rekao da će Izrael potrošiti 110 milijardi dolara na razvoj neovisne industrije naoružanja kako bi se smanjila ovisnost o drugim zemljama.

Godine 2016., američka i izraelska vlada potpisale su memorandum o razumijevanju na 10 godina do rujna 2028. koji predviđa 38 milijardi dolara vojne pomoći, 33 milijarde dolara bespovratnih sredstava za kupnju vojne opreme i 5 milijardi dolara za sustave proturaketne obrane.

Porastao izvoz oružja

Izraelski obrambeni izvoz porastao je prošle godine za 13 posto, a potpisani su veliki ugovori za izraelsku obrambenu tehnologiju, uključujući napredne višeslojne sustave protuzračne obrane.

Američki republikanski senator Lindsey Graham, odani pristaša Izraela i bliski Trumpov saveznik, rekao je na X-u da "ne moramo čekati deset godina" da bismo počeli smanjivati vojnu pomoć Izraelu.

"Milijarde dolara poreznih obveznika koje bi se uštedjele ubrzavanjem prekida vojne pomoći Izraelu bit će i trebale bi se usmjeriti u američku vojsku", rekao je Graham. Predstavit ću Izraelu i Trumpovoj administraciji prijedlog da se dramatično ubrza vremenski okvir, dodao je.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
benjamin netanyahu izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ