Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u intervjuu objavljenom u petak kako se nada da će "smanjiti" izraelsku ovisnost o američkoj vojnoj pomoći u sljedećem desetljeću.
Netanyahu je rekao da Izrael ne bi trebao ovisiti o stranoj vojnoj pomoći, ali nije objavio čvrsti vremenski okvir za potpunu neovisnost Izraela o američkoj pomoći.
U narednih 10 godina
"Želim smanjiti vojnu pomoć u sljedećih 10 godina, rekao je Netanyahu za Economist. Na pitanje znači li to smanjenje "na nulu", rekao je: "Da."
Netanyahu je rekao da je predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom nedavnog posjeta rekao da Izrael "vrlo duboko" cijeni "vojnu pomoć koju nam je Amerika pružila tijekom godina, ali i ovdje smo sazreli i razvili nevjerojatne kapacitete".
U prosincu je Netanyahu rekao da će Izrael potrošiti 110 milijardi dolara na razvoj neovisne industrije naoružanja kako bi se smanjila ovisnost o drugim zemljama.
Godine 2016., američka i izraelska vlada potpisale su memorandum o razumijevanju na 10 godina do rujna 2028. koji predviđa 38 milijardi dolara vojne pomoći, 33 milijarde dolara bespovratnih sredstava za kupnju vojne opreme i 5 milijardi dolara za sustave proturaketne obrane.
Porastao izvoz oružja
Izraelski obrambeni izvoz porastao je prošle godine za 13 posto, a potpisani su veliki ugovori za izraelsku obrambenu tehnologiju, uključujući napredne višeslojne sustave protuzračne obrane.
Američki republikanski senator Lindsey Graham, odani pristaša Izraela i bliski Trumpov saveznik, rekao je na X-u da "ne moramo čekati deset godina" da bismo počeli smanjivati vojnu pomoć Izraelu.
"Milijarde dolara poreznih obveznika koje bi se uštedjele ubrzavanjem prekida vojne pomoći Izraelu bit će i trebale bi se usmjeriti u američku vojsku", rekao je Graham. Predstavit ću Izraelu i Trumpovoj administraciji prijedlog da se dramatično ubrza vremenski okvir, dodao je.
