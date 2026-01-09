pala odluka
Odabrana tvrtka koja će rušiti Vjesnikov neboder! Bačić otkrio rok završetka radova
Država je donijela odluku o izvođaču na uklanjanju Vjesnikova nebodera, teško oštećenog u velikom požaru sredinom studenoga. Odabrana je vinkovačka tvrtka EURCO.
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljeno je da je za posao uklanjanja Vjesnikovog nebodera odabrana tvrtka EURCO iz Vinkovaca.
Posao vrijedan oko pet milijuna eura
Odabrana tvrtka, među ostalim, sudjelovala je u rušenju hotela Marjan u Splitu, a posao je procijenjen na 4,2 milijuna eura, bez PDV-a, s kojim iznosi 5,25 milijuna eura.
Sukladno preporuci Hrvatske gospodarske komore Ministarstvo je informativne pozive uputilo na 34 tvrtke. Od pristiglih 18 ponuda, radna skupina ih je pet ocijenila najozbiljnijima i s njima krenula u pregovarački postupak.
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare ponudio je dodatne detalje.
"Prepustili smo ponuditeljima da sami odrede način kako obaviti uklanjanje nebodera. Također, kriterij je bio ekonomski najpovoljnija ponuda, što ne znači najjeftinija. Cilj nam je što prije otvoriti oba smjera podvožnjaka i zato nam je rok bio jedan od bitnih kriterija, želimo što prije vratiti promet u stanje kao prije požara. Nakon svih ponuda, a sudjelovale su 34 tvrtke, odabrali smo EURCO. Rok završetka prve faze, a to je omogućavanje puštanja u promet podvožnjaka je 30 dana od potpisa ugovora, a rok završetka radova tri mjeseca od potpisivanja ugovora."
Također je odabrana i usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova uklanjanja nebodera Vjesnik sa zapadnim aneksom vrijednosti 59.970 eura bez PDV-a, a koju će provoditi tvrtka GARK KONZALTING iz Zagreba, a za revidenta tvrtka TODING iz Zagreba.
Napomenuo je da sve tvrtke koje nisu odabrane imaju rok od deset dana za žalbu na odluku.
"Ako ne pristigne žalba, planiramo sklopiti ugovor 21. siječnja. Održali smo sastanak sa svim suvlasnicima i javnim naručiteljem. Ako bude žalbi, onda se rok pomiče dok žalba ne bude riješena i sklopljen ugovor, nakon kojeg kreće rok."
Metoda uklanjanja nebodera ono je o čemu se podosta pričalo posljednja gotovo dva mjeseca.
"Nismo se odredili prema tome pa nisu ni ponuditelji to utvrdili, ali EURCO je naveo da će strojno ukloniti neboder. Iza sebe ima dugogodišnje iskustvo i reference."
Ministar je na pitanje o tome hoće li stanari u okolici nebodera imati kakvih problema kazao da će Ministarstvo inzistirati da se u cijelosti postupa u sukladnosti s projektom. A što se otpadnog materijala tiče, Bačić nagađa da će to biti na području Zagreba.
Bitna informacija je da se neboder od svih stvari treba osloboditi do 19. siječnja, što se odnosi na sve suvlasnike. Jer, sve što ostane u neboderu nakon tog datuma, smatra se otpadom. Ujedno, sav opasni materijal će se ukloniti do 19. siječnja.
Podsjetimo, zgrada Vjesnika izgorjela je u požaru u noći na 18. studenoga prošle godine.
