Odabrana tvrtka koja će rušiti Vjesnikov neboder! Bačić otkrio rok završetka radova

"Prepustili smo ponuditeljima da sami odrede način kako obaviti uklanjanje nebodera. Također, kriterij je bio ekonomski najpovoljnija ponuda, što ne znači najjeftinija. Cilj nam je što prije otvoriti oba smjera podvožnjaka i zato nam je rok bio jedan od bitnih kriterija, želimo što prije vratiti promet u stanje kao prije požara. Nakon svih ponuda, a sudjelovale su 34 tvrtke, odabrali smo EURCO. Rok završetka prve faze, a to je omogućavanje puštanja u promet podvožnjaka je 30 dana od potpisa ugovora, a rok završetka radova tri mjeseca od potpisivanja ugovora."