Isplati li se čistiti solarne panele od snijega?

U svakom slučaju, zbog nagiba krovova, snijeg uglavnom klizi s panela pri prvom otapanju ili za sunčanog dana. Zbog svoje tamne površine, moduli su među prvim dijelovima krova koji se počinju zagrijavati, pa ubrzavaju topljenje snijega. Kada se površina modula zagrije, oni počinju ubrzavati topljenje "odozdo prema gore", tako da se površina postupno sama čisti, bez potrebe za ručnim uklanjanjem, objasnili su iz tvrtke Gen-I Sonce.