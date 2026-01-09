nije vrijedno klizanja
Isplati li se čistiti solarne panele od snijega?
Snijeg je posljednjih dana potpuno prekrio i solarne panele. Stručnjaci savjetuju da se ne čisti snijeg, jer loša zimska proizvodnja električne energije nije vrijedna mogućeg klizanja ili pada s krova.
Neisplativo zbog rizika
Zbog obilnih snježnih padalina posljednjih dana, većina solarnih panela diljem zemlje, uključujući i one za samoopskrbu, prekrivena je slojem snijega debelim nekoliko centimetara, što onemogućuje proizvodnju. "Ne preporučujemo i ne izvodimo čišćenje snijega s fotonaponskih modula solarnih elektrana za samoopskrbu", objasnili su iz Gen-I Sonce za stručni časopis Naš stik.
Kako su objasnili, uklanjanje snijega sa samodostatnih solarnih elektrana, koje se obično postavljaju na krovove zgrada, izuzetno je opasno zbog mogućnosti klizanja, pada s krova ili oštećenja opreme. "Zbog tih rizika savjetujemo vlasnicima da sami ne čiste snijeg i da ne opterećuju module mehaničkim zahvatima", napisali su.
Snijeg uglavnom klizi s panela
Osim toga, proizvodnja u zimskom razdoblju je niska zbog kratkog dana i niskog kuta ozračivanja te niskih temperatura. Solarne elektrane proizvode najviše energije u proljeće i jesen, kada su uvjeti najpovoljniji. Uklanjanje snijega, koji se na modulima zadržava samo kratko vrijeme, stoga ne donosi značajno povećanje proizvodnje.
U svakom slučaju, zbog nagiba krovova, snijeg uglavnom klizi s panela pri prvom otapanju ili za sunčanog dana. Zbog svoje tamne površine, moduli su među prvim dijelovima krova koji se počinju zagrijavati, pa ubrzavaju topljenje snijega. Kada se površina modula zagrije, oni počinju ubrzavati topljenje "odozdo prema gore", tako da se površina postupno sama čisti, bez potrebe za ručnim uklanjanjem, objasnili su iz tvrtke Gen-I Sonce.
Savjetuju kupcima da se usredotoče na sigurnost i dugoročni optimalan rad sustava, koji je dizajniran da većinu svoje energije proizvodi tijekom najboljih uvjeta, tj. od proljeća do jeseni. Zimski prekidi proizvodnje zbog snijega su mali u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju, pa ne vide potrebu za intervencijom u elektrani.
