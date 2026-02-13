kasne
Neuspjeh težak 120 milijardi dolara? Najskuplji ratni brodovi ikada su "toliko bitni da ne mogu propasti"
Nosači zrakoplova klase Ford kasne, skupi su i politički osjetljivi. Prekoračenje troškova i tehnički problemi potaknuli su pozive na preispitivanje programa. Prijeti li SAD-u neuspjeh programa Ford “težak” 120 milijardi dolara? Analitičari smatraju da su nosači zrakoplova "toliko bitni da ne mogu propasti".
Ključne točke
- Samo jedan nosač zrakoplova klase Ford vrijedan je 13 milijardi dolara i predstavlja ultimativni, visokorizični pokušaj postizanja američke pomorske dominacije.
- Unatoč rastućim troškovima i tehničkim kvarovima, koji uključuju elektromagnetske katapulte i naprednu opremu za zaustavljanje, program ostaje jedini održiv put za zamjenu zastarjele flote klase Nimitz.
- Iako kritičari predlažu manje nosače zrakoplova ili rojeve dronova kao alternative, tim opcijama nedostaju gustoća i postojanost potrebne za globalnu projekciju moći.
- S obzirom na to da su milijarde već uložene i da F-35C zahtijeva golemu pilotsku palubu, Američka mornarica nalazi se u neizvjesnoj situaciji.
- Klasa Ford je nezamjenjiva i, iako skupa, predstavlja budućnost američke pomorske nadmoći. Toliko su bitni da ne mogu propasti.
Zašto postoji klasa Ford
Klasa Ford dizajnirana je da zamijeni 50 godina stare nosače zrakoplova klase Nimitz, jedan po jedan. Nova platforma nudi veće stope generiranja borbenih letova, niže operativne troškove tijekom životnog vijeka i energetsku rezervu za buduće sustave. Ford je trebao biti postupni korak, a ne potpuna revolucija u dizajnu nosača zrakoplova – no složenost se uvukla i otežala uvođenje ove klase više nego što je trebalo.
120 milijardi dolara kasnije
Program nosača zrakoplova klase Gerald R. Ford američke mornarice suočio se s kritikama zbog visokih troškova, koji su do 2023. godine dosegnuli približno 120 milijardi dolara, što je oko 40 milijardi dolara više od početnih procjena.
Izgradnja svakog od ovih naprednih plovila na nuklearni pogon košta 13 milijardi dolara, što ih čini najskupljim ratnim brodovima ikada izgrađenima.
Ključna problematična područja vrte se oko novih inovacija. Elektromagnetski sustav za lansiranje zrakoplova nove klase (EMALS), koji zamjenjuje tradicionalni parni katapult, i napredni uređaj za zaustavljanje (AAG), koji zamjenjuje tradicionalni sustav hvatača, bili su posebno problematični. Kašnjenja su bila predvidljiv rezultat pokušaja istodobnog korištenja više neprovjerenih sustava, a opseg programa samo je pojačao probleme.
I dalje donosi rezultate
Unatoč problemima, Ford i dalje nudi stvarne dobitke u sposobnostima – povećanu proizvodnju električne energije, učinkovitiji raspored palube i potencijalno veće stope održivih borbenih letova. Klasa je dizajnirana za operacije F-35C i za buduće bespilotne letjelice, a tijekom njezina 50-godišnjeg vijeka trajanja ti će dobici u performansama biti značajni.
Postoji li, dakle, alternativa Fordu? Uobičajeno predložene alternative za projekciju pomorske moći uključuju manje nosače zrakoplova, brodove-arsenale, kopnene zračne snage ili bespilotne platforme. Međutim, nijedna u potpunosti ne replicira održivu prisutnost, gustoću borbenih letova ili političku signalizaciju supernosača zrakoplova.
Razlozi "za" Ford
Mali nosači zrakoplova ne zamjenjuju u potpunosti supernosače – imaju manje zrakoplova, nižu stopu borbenih letova i smanjenu fleksibilnost. Dobro funkcioniraju za regionalne sile poput Italije ili Indije, ali ne i za velike sile s globalnim obvezama. Američke misije, kako su trenutno zamišljene, zahtijevaju održive, velike zračne operacije.
Bespilotna avijacija također nije kratkoročna zamjena za nosače zrakoplova. Dronovi poboljšavaju nosače, ali ih ne zamjenjuju. Znatno su ograničeni u nosivosti, preživljavanju te zapovijedanju i nadzoru u konfliktnim okruženjima. Bespilotni sustavi ovise o snazi nosača zrakoplova, njihovim senzorima te sustavima zapovijedanja i nadzora.
Kopnene zračne snage također imaju ograničenja; zahtijevaju pristup zemlji domaćinu, duge logističke lance i političke dozvole. Također su ranjive na raketne napade, dok nosači zrakoplova ostaju najfleksibilnija opcija zračnih baza.
Nepovratni troškovi
Strateška realnost jest da su Sjedinjene Države već platile klasu Ford. Milijarde i milijarde već su uložene u dizajn, infrastrukturu, brodogradilišta i programe obuke. Odustajanje bi značilo rasipanje te investicije, njezino raspoređivanje na samo nekoliko jedinica i prihvaćanje jaza u strukturi snaga, budući da nijedna alternativa ne bi bila spremna u roku od deset godina.
Postoji legitimna rasprava o tome koliko nosača zrakoplova treba američkoj mornarici. Trenutačno ih ima 11 supernosača, daleko najviše od bilo koje države na svijetu. Moglo bi se tvrditi da 11 nosača premašuje mirnodopske potrebe.
Iako se potrebe u ratnim uvjetima razlikuju, promatrači poput Barryja Posena tvrde da bi manji broj nosača zrakoplova i dalje bio dovoljan za istodobno vođenje ratova na dva fronta.
Bez obzira na to, matematika zamjene je nemilosrdna. Za svaki Nimitz koji se umirovi, jedan nosač zrakoplova mora zauzeti njegovo mjesto. Klasa Ford jedina je platforma dimenzionirana i dizajnirana za tu ulogu. Problem dodatno komplicira činjenica da je američka industrijska baza izgrađena oko supernosača, a zrakoplovna krila nosača dimenzionirana su za velike palube.
Doktrina, saveznici i globalni stav usmjereni su na udarne skupine nosača zrakoplova. Dizajniranje i primjena novog koncepta zahtijevali bi desetljeća da sazriju. U suštini, koncept supernosača već je duboko ukorijenjen.
Zaključak
Nosač zrakoplova klase Ford nije savršen, ali je funkcionalan. Ne postoji vjerodostojna zamjena koja se može mjeriti s njegovom vatrenom moći, izdržljivošću ili signalnom vrijednošću. Pravo pitanje trenutačno nije trebaju li Sjedinjene Države alternativu Fordu, već kako učinkovitije i pametnije upravljati nosačima zrakoplova.
Klasa Ford predstavlja cijenu održavanja globalne pomorske moći. Napuštanje platforme zamijenilo bi poznate probleme nepoznatim nedostacima. Stoga se može očekivati da će se brodovi klase Ford nastaviti uvoditi u uporabu – ne zato što je platforma savršena, već zato što trenutačno ne postoji održiva alternativa.
