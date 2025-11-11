Oglas

USS Gerald R. Ford

SAD gomila vojne snage: Na Karibe stigao najveći nosač aviona na svijetu

Hina
11. stu. 2025. 17:48
USS Gerald R. Ford
U.S. NAVY / Getty Images via AFP

Američki nosač zrakoplova Gerald Ford premješten je u regiju Latinske Amerike, rekli su američki dužnosnici u utorak, čime je dramatično eskaliralo gomilanje vojnih snaga uslijed napetosti s Venezuelom.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u listopadu raspoređivanje Forda u regiju, čime se pridružio floti osam ratnih brodova, nuklearnoj podmornici i zrakoplovima F-35 koji se već nalaze na Karibima.

Ford, pušten u službu 2017., najnoviji je američki nosač zrakoplova i najveći na svijetu, s više od 5000 mornara.

Pentagon je potvrdio dolazak i priopćio da će Ford pomoći u "suzbijanju trgovine narkoticima te degradaciji i demontiranju transnacionalnih kriminalnih organizacija".

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro tvrdi da je gomilanje američkih snaga osmišljeno kako bi ga se svrgnulo s vlasti.

Američka vojska do sada je izvela najmanje 19 napada na brodove koji su navodno prevozili drogu na Karibima i uz pacifičke obale Latinske Amerike, ubivši najmanje 76 osoba.

Posljednjih tjedana porasle su napetosti i između Sjedinjenih Država i Kolumbije, susjeda Venezuele. 

Teme
USS Gerald R. Ford američka mornarica nicolas maduro nosač zrakoplova venezuela

