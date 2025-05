Tada je pažnju privukao Prevost, tihi i samozatajni Amerikanac s bogatim misionarskim iskustvom u Peruu, koji je kasnije postao čelnik važnog vatikanskog dikasterija za biskupe. Prema informacijama koje prenosi The New York Times, tijekom večere u Domu svete Marte, kardinali su počeli ozbiljnije razgovarati o njegovim kvalitetama. Prevost, koji govori točno španjolski i talijanski te ima duboke veze s Latinskom Amerikom, mnogima je djelovao kao most između Sjeverne i Južne Amerike. Nije lobirao niti pokazivao političke ambicije, što su kolege kardinali cijenili. Umjesto toga, slušao je, povezivao i djelovao kao smirujuća i okupljajuća figura.