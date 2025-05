Darko Pavičić: Lav XIV. zna mnogo o Hrvatskoj, poziv prihvatio kao kardinal, doći će kao papa

Na činjenicu da je Kutleša objavio da je Prevosta pozvao u posjet Hrvatskoj, a da je on to već prihvatio, rađa se pitanje je li taj poziv prihvatio kardinal ili papa i hoće li se taj posjet doista uskoro dogoditi. Pavičić kaže da je poziv prihvatio kao kardinal, no da ga ništa ne obvezuje da ne dođe kao papa.