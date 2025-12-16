Sin Roba Reinera, uhićen zbog ubojstva svojih roditelja, borio se s ovisnošću

Nick Reiner počeo se drogirati s 15 godina, rekao je Rob Reiner u istom podcastu. Kad je napunio 19 godina, nakon što je u nekoliko navrata bio u rehabilitacijskim ustanovama, mlađi Reiner odlučio je početi pisati o svojim iskustvima. Otac i sin radili su na tome da iskustva prenesu u film koji je i režirao Rob Reiner, autor hvaljenih filmova poput "Kraljevne nevjeste" i "Kad je Harry sreo Sally".