Sin Roba Reinera, uhićen zbog ubojstva svojih roditelja, borio se s ovisnošću

Redatelj Rob Reiner dugo se mučio kako završiti film inspiriran dugogodišnjom borbom njegova sina Nicka s ovisnošću o heroinu i utjecajem njegove zlouporabe droga na obitelj.
Na dan snimanja posljednje scene filma "Being Charlie", Reiner je odlučio završiti film s glavnim likom koji se ne oporavlja u potpunosti, ali je na putu prema boljem životu.
"Težak je to kraj", rekao je Rob Reiner voditelju podcasta Marcu Maronu 2016. godine. "To je nadahnjujuće i iskreno. Njegov odnos s ocem nije savršen, ali je bolji nego što je bio i bit će bolji", dodao je Reiner.
Vlasti su u ponedjeljak objavile da su uhitile Nicka Reinera zbog ubojstva svojih roditelja, Roba i Michele Reiner, nakon što je policija pronašla njihova beživotna tijela u njihovom domu u Los Angelesu.
Nick Reiner počeo se drogirati s 15 godina, rekao je Rob Reiner u istom podcastu. Kad je napunio 19 godina, nakon što je u nekoliko navrata bio u rehabilitacijskim ustanovama, mlađi Reiner odlučio je početi pisati o svojim iskustvima. Otac i sin radili su na tome da iskustva prenesu u film koji je i režirao Rob Reiner, autor hvaljenih filmova poput "Kraljevne nevjeste" i "Kad je Harry sreo Sally".
"To je bila najosobnija stvar u kojoj sam ikada sudjelovao", rekao je Rob Reiner o filmu "Being Charlie", objavljenom 2015.
Nick Reiner, koji sada ima 32 godine, otvoreno je govorio o svojim problemima sa zlouporabom droga. Nick je rekao časopisu People 2016. godine da je neko vrijeme bio i beskućnik dok je bio u bijegu i odbijao ići na rehabilitaciju. Rekao je da je najmanje 17 puta boravio u rehabilitacijskim ustanovama.
"Dok sam bio vani, mogao sam umrijeti", rekao je Nick Reiner. Nakon što je napustio posljednju rehabilitacijsku ustanovu s 19 godina, Nick je rekao da se "ponovno navikao na boravak u Los Angelesu i na obitelj".
