Nizozemska uvodi “superblitzere” – evo što svaki turist mora znati

Snimljene slike automatski se šalju nizozemskoj Centralnoj agenciji za naplatu kazni (CJIB), gdje ih službenik dodatno pregledava prije nego što kazna bude službeno izdana. Za razliku od prethodnih sustava, Fokusblitz može ostati i do dva mjeseca na jednoj lokaciji, čime se nadzor čini znatno učinkovitijim.