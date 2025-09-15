Nizozemska uvodi “superblitzere” – evo što svaki turist mora znati

Napredna kamera povećava sigurnost na cestama – ali i opasnost za vaš novčanik.
Od 19. svibnja 2025. Nizozemska koristi najnoviju tehnologiju za nadzor prometa: “Fokusblitz”, visoko sofisticiranu kameru koja automatski prepoznaje vozače koji tijekom vožnje koriste mobitel. Sustav kombinira umjetnu inteligenciju i automatsku analizu fotografija te radi potpuno samostalno kroz dulje vremensko razdoblje, piše Fenix magazin.
Ako se utvrdi prekršaj, slijedi kazna od čak 430 eura – jedna od najviših u Europi za ovakvu vrstu prekršaja.
Kako funkcionira “superblitzer”?
Snimljene slike automatski se šalju nizozemskoj Centralnoj agenciji za naplatu kazni (CJIB), gdje ih službenik dodatno pregledava prije nego što kazna bude službeno izdana. Za razliku od prethodnih sustava, Fokusblitz može ostati i do dva mjeseca na jednoj lokaciji, čime se nadzor čini znatno učinkovitijim.
Zašto Fokusblitz?
Uvođenje ove tehnologije odgovor je na rastući broj prometnih nesreća. Statistike pokazuju da čak 66 posto vozača koristi mobitel tijekom vožnje, što često dovodi do opasnih situacija. Nizozemski ministar Madlener naglasio je kako ova tehnologija omogućuje policiji da se fokusira na druge zadatke, dok automatizirani sustav pouzdano prepoznaje prekršitelje.
Kako kamera radi:
Skenira vozila i traži vozače koji drže mobitel
Snima više fotografija iz različitih kutova
Slike se šalju automatski nadležnoj službi
Policijski službenik potvrđuje prekršaj
Pogrešne identifikacije se brišu
