Njemačka odbila 18.000 radnika sa Zapadnog Balkana

Radne migracije više su se nego udvostručile u Njemačkoj od 2020. godine. Prema podacima Agencije za zapošljavanje u lipnju 2025. 420.000 radnika koji su obvezni plaćati doprinose za socijalno osiguranje imalo je dozvolu boravka ili nastanjivanja u Njemačkoj na temelju svog zaposlenja. U 2020. godini ta je brojka bila nešto više od 200.000. Otprilike polovica njih došla je u Njemačku s plavom kartom EU.

Zakon o kvalificiranoj imigraciji stupio je na snagu 1. ožujka 2020. Od tada su uvedene daljnje olakšice, piše Fenix.

Lakše do plave karte

Na primjer, minimalni uvjeti dohotka za plavu kartu sniženi su 2023. Trenutačno preko 164.000 radnika koji su obvezni plaćati doprinose za socijalno osiguranje, a dolaze iz zemlje izvan EU, ima plavu kartu. U usporedbi s 2020. godinom, to predstavlja povećanje od 114 posto.

Više konzultacija za strane državljane

Rastući interes za rad u Njemačkoj odražava se i u povećanoj potrebi za informacijama među kvalificiranim radnicima. Broj digitalnih konzultacija koje Agencija za zapošljavanje (BA) nudi pojedincima iz inozemstva porastao je na ukupno 360.000 do kraja 2025. godine.

Uz opće upite, BA također pruža savjete o priznavanju kvalifikacija čak i prije ulaska u Njemačku. Samo u 2025. godini BA je provela 23.600 konzultacija o profesionalnom priznavanju.

Snažna potražnja radnika sa Zapadnog Balkana

Dobra četvrtina radnika koji podliježu doprinosima za socijalno osiguranje s dozvolom boravka ili nastanjivanja na temelju zaposlenja dolazi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Srbije.

Na njih se primjenjuje Uredba o Zapadnom Balkanu, koja omogućuje kvalificiranim radnicima i drugim radnicima iz tih zemalja da se zaposle u Njemačkoj. Ova uredba na snazi ​​je od 2016.

Sredinom 2024. kvota godišnjih dozvola za tržište rada udvostručena je na 50.000. Potražnja znatno premašuje ponudu. U prosincu 2025. Agencija je morala odbiti oko 18.000 zahtjeva jer je kvota premašena.