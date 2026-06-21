Njemačka planira proširiti deportacije u Afganistan: "Tko zloupotrijebi našu zaštitu..."

„Tko zloupotrijebi našu zaštitu i ovdje počini teška kaznena djela, svoju budućnost mora tražiti u domovini“, izjavio je Dobrindt. Dodao je kako njemačko društvo ima legitimni interes da osobe koje predstavljaju sigurnosni rizik napuste zemlju te da će se takve mjere provoditi „dosljedno i bez iznimaka“.