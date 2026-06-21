sigurnosni rizik
Njemačka planira proširiti deportacije u Afganistan: "Tko zloupotrijebi našu zaštitu..."
Njemačka savezna vlada namjerava znatno intenzivirati deportacije afganistanskih državljana osuđenih za kaznena djela.
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Prema navodima njemačkih medija, nakon povjerljivih tehničkih pregovora između predstavnika njemačkog Ministarstva unutarnjih poslova i afganistanske talibanske vlasti, broj čarter-letova za Kabul mogao bi se povećati na čak tri mjesečno.
Povećanje broja deportacijskih letova
Prema pisanju lista Bild am Sonntag, njemačke vlasti planiraju značajno proširiti kapacitete za povratak afganistanskih državljana koji su počinili kaznena djela u Njemačkoj. Osim organiziranih čarter-letova, deportacije bi se i dalje mogle provoditi redovitim komercijalnim linijama.
Prema istom izvoru, u Njemačkoj se trenutačno nalazi najmanje stotinu afganistanskih državljana spremnih za deportaciju, koji se nalaze ili na izdržavanju zatvorske kazne ili u pritvoru radi udaljenja iz zemlje, prenosi Fenix Magazin.
Dobrindt: Za teške prijestupnike nema mjesta u Njemačkoj
U razgovoru za Bild am Sonntag, njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (CSU) poručio je kako će deportacije osuđenih počinitelja kaznenih djela u Afganistan biti provođene redovito i dosljedno.
„Tko zloupotrijebi našu zaštitu i ovdje počini teška kaznena djela, svoju budućnost mora tražiti u domovini“, izjavio je Dobrindt. Dodao je kako njemačko društvo ima legitimni interes da osobe koje predstavljaju sigurnosni rizik napuste zemlju te da će se takve mjere provoditi „dosljedno i bez iznimaka“.
Kritike organizacija za ljudska prava
U međuvremenu, organizacije za zaštitu ljudskih prava nastavljaju upozoravati na posljedice suradnje s talibanskim vlastima. Organizacija Pro Asyl još je u svibnju oštro kritizirala deportacije u Afganistan, ističući da takva politika neizravno doprinosi međunarodnoj legitimaciji talibanskog režima.
Izvršna direktorica organizacije Helen Rezene ocijenila je da Njemačka, radi postizanja sporazuma o deportacijama, normalizira režim koji je međunarodno izoliran zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Posebno je upozorila na položaj žena u Afganistanu te na sustavni progon političkih protivnika.
„Zbog sporazuma o deportacijama Njemačka normalizira međunarodno odbačen režim koji je ženama gotovo u potpunosti oduzeo prava i sustavno progoni oporbu. To je pogubno za ljudska prava i politički kratkovidno“, poručila je Rezene.
Osjetljivo političko pitanje
Posljednjih mjeseci, pitanje deportacija osuđenih stranih državljana postalo je jedna od važnijih tema njemačke migracijske politike. Dok savezna vlada naglašava sigurnosne interese i potrebu za dosljednom provedbom zakona, kritičari upozoravaju na etičke i diplomatske posljedice suradnje s talibanskim vlastima, koje međunarodna zajednica i dalje ne priznaje kao legitimnu vladu Afganistana.
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