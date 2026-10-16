Njemačka pušta milijune barela nafte iz rezervi kako bi obuzdala rast cijena

U ožujku Njemačka se u sklopu dogovora članica Međunarodne agencije za energiju (IEA) obavezala na tržište plasirati 19,5 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda iz zaliha, od ukupno 425 milijuna barela na razini cijele grupe, kako bi se osigurala opskrba i zauzdale cijene u uvjetima rata na Bliskom istoku.