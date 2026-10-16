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OSIGURANJE OPSKRBE

Njemačka pušta milijune barela nafte iz rezervi kako bi obuzdala rast cijena

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Hina
|
16. lis. 2026. 18:00
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TOBIAS SCHWARZ/AFP

Njemački Bundesrat usvojio je u petak prijedlog ministarstva gospodarstva da se na tržište plasiraju zalihe nafte i goriva iz rezervi kako bi se ublažio rast cijena i osigurala opskrba.

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Ministarstvo je predložilo da se privremeno izmijeni odredba prema kojoj zalihe moraju pokrivati 90 dana potrošnje. Izmjena predviđa pokrivanje 82 dana potrošnje.

Time će se omogućiti otpuštanje iz zaliha oko 16 milijuna barela nafte i naftnih derivata.

Njemačka otpušta preostale zalihe

U ožujku Njemačka se u sklopu dogovora članica Međunarodne agencije za energiju (IEA) obavezala na tržište plasirati 19,5 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda iz zaliha, od ukupno 425 milijuna barela na razini cijele grupe, kako bi se osigurala opskrba i zauzdale cijene u uvjetima rata na Bliskom istoku.

Nijemci su u ožujku iz zaliha otpustili 600 tisuća tona sirove nafte i naftnih derivata, što odgovara približno 3,5 milijuna barela, navodi njemačka televizija ntv, dodajući da su tvrtke povukle oko 470 tisuća tona.

Novom uredbom omogućuje se otpuštanje i preostalih 16 milijuna barela, dodaje ntv.

IEA ubrzava plasiranje nafte na tržište

Upravni odbor IEA-e objavio je u četvrtak i službeno da će članice ubrzati provedbu dogovora iz ožujka i na tržište plasirati 100 milijuna barela nafte i dizela.

Dosad je iz rezervi otpušteno približno 330 milijuna barela, naveli su, a članice su se dogovorile da će poduzeti sve potrebne korake kako bi pravovremeno dovršile otpuštanje oko 100 milijuna preostalih barela, u skladu s okolnostima u svakoj pojedinoj zemlji.

Konkretni planovi o ubrzanom tempu otpuštanja zaliha već se provode u djelo, navele su članice u priopćenju, istaknuvši da će na tržište plasirati 20 milijuna barela iz rezervi, "što je prije moguće".

Početkom listopada IEA je bila objavila da će "u prvih 20 dana" prioritet biti otpuštanje zaliha dizela.

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