S obzirom na sve češće procjene da bi ruski napad mogao biti moguć u sljedećih pet godina u tijeku je potraga za bilo kojom strukturom koja bi se mogla koristiti ako se takav događaj dogodi, uključujući stanice metroa i podrume javnih ureda, škola i gradskih vijećnica. Njemačka kućanstva pozvana su da prilagode vlastite podrume, garaže ili spremišta ili da iskopaju stare bunkere, dok će graditelji biti zakonski obvezni u nove zgrade ugrade i sigurna skloništa - kao što je Poljska već učinila.