FOTO / Tijekom čišćenja dvorišta otkrili 1900 godina staru tajnu - stručnjaci ostali zapanjeni

Lusnia je tijekom istraživanja također potvrdila da su američke postrojbe nakon zauzimanja Rima početkom lipnja 1944. godine prolazile kroz Civitavecchiju i ondje neko vrijeme i ostale. Međutim, budući da nije bilo nikakvog jamstva da bi se daljnjim istraživanjem i pregledom vojnih zapisa moglo doći do odgovora na pitanje kako je nadgrobnik završio u tom poznatom gradu američke savezne države Louisiane, istraživanje u tom smjeru je prekinuto.