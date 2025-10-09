Bračni par iz New Orleansa
FOTO / Tijekom čišćenja dvorišta otkrili 1900 godina staru tajnu - stručnjaci ostali zapanjeni
Bračni par iz New Orleansa otkrio je nadgrobni spomenik star oko 1900 godina dok su čistili svoje dvorište. Otkriće je pokrenulo potragu za odgovorima o tome kako je ta relikvija uopće dospjela tamo te napore da se vrati u Italiju.
Prema izvješću časopisa Preservation Resource Center (PRC) iz New Orleansa, za izvanredno otkriće zaslužni su antropologinja sa Sveučilišta Tulane Daniella Santoro i njezin suprug Aaron Lorenz, koji su na nadgrobni spomenik naišli dok su čistili dvorište kuće koju su kupili 2018. godine.
Santoro i Lorenz primijetili su u ožujku, nakon što su pronašli kamen, da je natpis na njemu očito uklesan na latinskom jeziku, jeziku starog Rima. Santoro se, prema pisanju britanskog Guardiana, zatim obratila arheologu Ryanu Grayu sa Sveučilišta u New Orleansu te svojoj kolegici sa Sveučilišta Tulane, izvanrednoj profesorici klasičnih studija Susann Lusnia.
Nadgrobnik posvećen rimskom mornaru
Gray je fotografije mramorne ploče poslao profesoru Haraldu Stadleru sa Sveučilišta u Innsbrucku, koji ih je proslijedio svom bratu, profesoru latinskog jezika. Profesorica Lusnia i profesor Stadler neovisno su došli do istog iznenađujućeg zaključka.
Nadgrobni spomenik bio je posvećen rimskom mornaru i članu vojnog osoblja iz 2. stoljeća po imenu Sextus Congenius Verus. Osim toga, kamen se potpuno podudarao s opisom nadgrobne ploče koja je bila prijavljena kao nestala iz gradskog muzeja Civitavecchia u Italiji, u blizini mjesta gdje je prvotno i pronađena.
Profesorica Lusnia zatim je stupila u kontakt s muzejom u Civitavecchiji, dok su suradnici Danielli Santoro kamen predali FBI-jevoj jedinici za umjetničke zločine radi njegove repatrijacije, piše Guardian.
How did a second-century Roman headstone wind up in a New Orleans backyard? The FBI is working to return the ancient artifact to its rightful owner in Italy after a team of experts started digging for clues in this international mystery: https://t.co/a2ZoGwZoYU pic.twitter.com/hbBI1QJ20D— PRC New Orleans (@PRCNO) October 8, 2025
Kako je kamen završio u SAD-u?
Tim stručnjaka pokušao je odgonetnuti misterij kako je relikvija uopće dospjela u New Orleans. Prema njihovim zaključcima, nadgrobnik je najvjerojatnije donesen u to američko mjesto tijekom 20. stoljeća, možda nakon Drugog svjetskog rata, u kojem su se američke i druge savezničke snage borile u Italiji. Tko ga je točno donio – ostaje nepoznato.
Izvanredna profesorica Lusnia, u potrazi za odgovorom, otputovala je u gradski muzej Civitavecchia, gdje je doznala da je muzej tijekom savezničkog bombardiranja 1943. i 1944. godine bio gotovo potpuno uništen. Muzej, koji je ponovno otvoren tek 1970. godine, izgubio je većinu svoje zbirke.
Lusnia je potom otkrila da je inventar iz 1954. godine, u kojem je bio spomenut i nadgrobnik Congeniusa Verusa, nastao na temelju starijih dokumenata i svjedočanstava iz prve ruke.
„To je dodatno povećalo vjerojatnost da je predmet izgubljen u kaosu nakon rata,“ napisao je Gray, prema navodima Guardiana.
Lusnia je tijekom istraživanja također potvrdila da su američke postrojbe nakon zauzimanja Rima početkom lipnja 1944. godine prolazile kroz Civitavecchiju i ondje neko vrijeme i ostale. Međutim, budući da nije bilo nikakvog jamstva da bi se daljnjim istraživanjem i pregledom vojnih zapisa moglo doći do odgovora na pitanje kako je nadgrobnik završio u tom poznatom gradu američke savezne države Louisiane, istraživanje u tom smjeru je prekinuto.
Gray je istaknuo da se ne može isključiti mogućnost da je kamen nakon rata dospio u ruke trgovca antikvitetima, koji ga je zatim prodao nekom turistu. Nadgrobni spomenik bit će vraćen talijanskom muzeju, dodaje Guardian.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare