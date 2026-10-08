STATISTIKA
Njemački izvoz pao drugi mjesec zaredom, isporuke u SAD snažno smanjene
Njemački izvoz pao je i u kolovozu, pokazali su u četvrtak podaci statističkog ureda Destatisa, odražavajući zamjetno smanjene isporuke u Sjedinjene Države.
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U kolovozu je Njemačka izvezla robu u ukupnoj vrijednosti 137,6 milijardi eura, manjoj za 0,8 posto nego u srpnju, pokazuju kalendarski i sezonski prilagođeni podaci.
I podaci za srpanj bili su pokazali pad isporuka na mjesečnoj razini, za 0,5 posto.
Uvoz se pak u kolovozu stabilizirao, uz stopu rasta od 0,9 posto, dosegnuvši vrijednost od 118,1 milijardu eura. U srpnju bio je pao za 5,5 posto.
Trgovinski višak pao, izvoz u EU pod pritiskom
Višak u trgovinskoj bilanci iznosio je 19,5 milijardi eura i bio je za 9,7 posto manji nego u srpnju. U odnosu na isti mjesec lani uvećan je pak za 10,8 posto.
Izvoz u trgovinske partnere u eurozoni uvećan je na mjesečnoj razini za 0,8 posto, na 54,3 milijarde eura. Isporuke u ostatak EU-a smanjene su za 3,5 posto, na 23,2 milijarde eura.
Smanjena je i vrijednost isporuka u treće zemlje, za 1,1 posto u odnosu na srpanj, na 60 milijardi eura.
SAD i dalje najveće tržište, Kina pojačala trgovinu
SAD je zadržao poziciju glavnog tržišta njemačke robe, prema vrijednosti isporuka od 13,5 milijardi eura. No, iznos je manji za 6,3 posto nego u srpnju i za čak 23 posto nego prije godinu dana.
Isporuke u Kinu uvećane su pak za 4,7 posto u odnosu na srpanj, na 5,9 milijardi eura, pokazuju podaci Destatisa. Uvoz iz azijskog diva poskočio je pak na mjesečnoj razini za čak 11 posto, na 16,8 milijardi eura.
Na godišnjoj razini, prema preliminarnim podacima Destatisa, njemački izvoz uvećan je za 6,2 posto, a uvoz za 5,5 posto.
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