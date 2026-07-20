Sve više bogatih Nijemaca želi otići iz zemlje: Ovo su razlozi

Čini se da mnogi smatraju kako su porezi i doprinosi previsoki. Od svakih 100 eura koje poslodavac izdvoji za prosječnog samca, zaposleniku u Njemačkoj ostane tek oko polovice – 50,70 eura neto. Ostatak odlazi na porez na dohodak te doprinose za socijalno osiguranje koje plaćaju i zaposlenik i poslodavac.