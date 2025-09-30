Oglas

Friedrich Merz

Njemački kancelar: Dozvolite mi da ovo kažem u rečenici koja na prvi pogled može biti malo šokantna

Hina
30. ruj. 2025. 06:40
Friedrich Merz
RALF HIRSCHBERGER / AFP / RALF HIRSCHBERGER / AFP

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u ponedjeljak da Europa "nije u ratu... ali više nije ni u miru" s Rusijom.

"Dozvolite mi da to kažem u rečenici koja na prvi pogled može biti malo šokantna... nismo u ratu, ali više nismo ni u miru", rekao je Merz na medijskom događaju u Düsseldorfu.

Ruski rat je "rat protiv naše demokracije i rat protiv naše slobode", rekao je Merz, dodajući da je namjera Moskve potkopati jedinstvo u bloku.

Također se osvrnuo na svoju nedavnu podršku planu EU-a za korištenje zamrznute ruske imovine za financiranje ratnih napora Ukrajine, rekavši da bi taj potez mogao pružiti vojnu podršku Ukrajini tri do pet godina.

Merz je rekao da bi u tom roku moglo postati ekonomski neodrživo za Rusiju da nastavi svoj rat protiv Ukrajine.

Teme
Rusija friedrich merz njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

