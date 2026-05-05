PRIZNALI KRIVNJU
Njemački par godinama krao iz automata za parkiranje, uzeli gotovo dva milijuna eura
Gotovo dva milijuna eura nestalo je iz automata za parkiranje u slikovitom bavarskom gradiću, ali nitko to godinama nije primijetio. Njemački par optužen za ovu krađu na sudu je priznao krivnju.
Optuženi 40-godišnjak bio je zaposlen na pražnjenju automata, a na sudu je priznao krivnju za shemu koja je trajala cijelo desetljeće, a u kojoj je navodno ukradeno gotovo 1,9 milijuna eura, piše Deutsche Welle.
On je na Regionalnom sudu u Kemptenu izjavio da duboko žali zbog svojih postupaka i rekao da su optužbe potpuno točne. Tužitelji su utvrdili da je ovaj bivši gradski zaposlenik, uz pomoć svoje 39-godišnje supruge, ukrao oko 1,9 milijuna eura tijekom deset godina. Par, koji je u pritvoru od studenog, suočava se s optužbama za komercijalnu krađu, za koju je predviđena maksimalna kazna od 10 godina zatvora.
Muškarac je bio odgovoran za pražnjenje parkirnih automata u popularnoj slikovitoj regiji Allgäu. Par je optužen da je kovanice polagao na privatne račune i pretvarao ih u bonove supermarketa. Samo između 2020. i 2025. navodno su ukrali 1,34 milijuna eura u 335 odvojenih slučajeva.
Njemački list Süddeutsche Zeitung izvijestio je da je optuženik dao opsežan iskaz, u kojem je priznao da je u početku kući nosio male količine novca iz takozvanih hrpa kovanica. Na kraju su se iznosi koje je uzimao povećavali. "U nekom trenutku to je postalo samoodržavajuće, začarani krug", rekao je sudu.
Više od 500 dodatnih slučajeva koji datiraju iz 2015. godine sada je zastarjelo i ne može se procesuirati. Međutim, vlasti također nastoje oduzeti gotovo 584.000 eura povezanih s tim navodnim kaznenim djelima, čime se ukupni iznos koji tužitelji žele povratiti povećava na oko 1,9 milijuna eura.
Svjedoci koji su radili za općinu nisu mogli objasniti kako je optuženik više puta pristupao ključu za otvaranje blagajni.
Kako su krađe izašle na vidjelo?
Slučaj je postao poznat u studenom kada je banka upozorila istražitelje zbog sumnje na pranje novca nakon ponovljenih sumnjivih uplata gotovine. Povremeno su se primjećivali nedostaci sredstava, a lokalna banka je prethodno dovodila u pitanje česte uplate kovanica, ali osoblje je prihvatilo objašnjenja para.
Kao rezultat istrage, grad Kempten je promijenio svoj sustav upravljanja parkiranjem. Brave su zamijenjene, uvedene dodatne provjere i angažiran je vanjski pružatelj usluga. Međutim, novac koji je ukraden je nestao, navodi Süddeutsche Zeitung, pozivajući se na 39-godišnju optuženicu. Par je navodno posjedovao farmu konja, skupe automobile, torbe, cipele i odjeću.
"Naš životni standard bio je vrlo visok, potrošili smo sve", rekla je.
Čak i kada je veza para završila u kolovozu 2025., 40-godišnjak se od dugogodišnje partnerice "oprostio" posljednjom isplatom od 15 tisuća eura, i to u kovanicama.
