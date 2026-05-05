Njemački par godinama krao iz automata za parkiranje, uzeli gotovo dva milijuna eura

On je na Regionalnom sudu u Kemptenu izjavio da duboko žali zbog svojih postupaka i rekao da su optužbe potpuno točne. Tužitelji su utvrdili da je ovaj bivši gradski zaposlenik, uz pomoć svoje 39-godišnje supruge, ukrao oko 1,9 milijuna eura tijekom deset godina. Par, koji je u pritvoru od studenog, suočava se s optužbama za komercijalnu krađu, za koju je predviđena maksimalna kazna od 10 godina zatvora.