Oglas

školski štrajk

Njemački školarci prosvjeduju protiv vojne obveze: "Pametna glava ne navlači šljem"

author
Hina
|
05. ožu. 2026. 16:23
Demonstrators hold a banner that reads "The rich want war, the youth wants a future" during a protest against the potential return of military conscription in Berlin, Germany, March 5, 2026.
REUTERS/Nadja Wohlleben

Tisuće učenika diljem Njemačke je pod sloganom „Školski štrajk protiv vojne obveze“ u četvrtak prosvjedovalo protiv uvođenja vojne obveze koja je na snazi od siječnja.

Oglas

Organizatori prosvjede govore o 50.000 prosvjednika diljem Njemačke. Samo se u Berlinu okupilo, prema podacima policije, oko 3000 sudionika. U Muenchenu se okupilo oko 600 sudionika, a okupljanja su tijekom dana predviđena i u drugim većim njemačkim gradovima.

Učenici srednjih škola su, uz transparente s natpisima poput „U kurikulumu ne stoji ništa o umiranju na fronti“ ili „Pametna glava ne navlači šljem“, prosvjedovali protiv promjene zakona o vojnoj obvezi koji je stupio na snagu početkom godine.

Zakon predviđa registraciju osamnaestogodišnjaka s tim da je ispunjavanje upitnika o spremnosti služenja vojnog roka za mladiće obavezno.

U slučaju da se nedovoljni broj izjasni za služenja vojne obveze, aktualna demokršćansko-socijaldemokratska vlada je zadržala opciju nedobrovoljnog novačenja shodno potrebama.

Udruge učenika smatraju da ih je politika zaobišla u procesu odluke o novom obliku vojne obveze koja je ukinuta 2013.

U jeku jačanja Bundeswehra kao odgovora na rusku agresiju na Ukrajinu, njemačke vlasti su donijele odluku o povećanju broja vojnika.

Bundeswehru trenutačno nedostaje oko 80.000 aktivnih vojnika.

Teme
Bundeswehr Mladi Njemačka Prosvjedi Vojna obveza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ