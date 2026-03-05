Njemački školarci prosvjeduju protiv vojne obveze: "Pametna glava ne navlači šljem"

Tisuće učenika diljem Njemačke je pod sloganom „Školski štrajk protiv vojne obveze“ u četvrtak prosvjedovalo protiv uvođenja vojne obveze koja je na snazi od siječnja.
Organizatori prosvjede govore o 50.000 prosvjednika diljem Njemačke. Samo se u Berlinu okupilo, prema podacima policije, oko 3000 sudionika. U Muenchenu se okupilo oko 600 sudionika, a okupljanja su tijekom dana predviđena i u drugim većim njemačkim gradovima.
Učenici srednjih škola su, uz transparente s natpisima poput „U kurikulumu ne stoji ništa o umiranju na fronti“ ili „Pametna glava ne navlači šljem“, prosvjedovali protiv promjene zakona o vojnoj obvezi koji je stupio na snagu početkom godine.
Zakon predviđa registraciju osamnaestogodišnjaka s tim da je ispunjavanje upitnika o spremnosti služenja vojnog roka za mladiće obavezno.
U slučaju da se nedovoljni broj izjasni za služenja vojne obveze, aktualna demokršćansko-socijaldemokratska vlada je zadržala opciju nedobrovoljnog novačenja shodno potrebama.
Udruge učenika smatraju da ih je politika zaobišla u procesu odluke o novom obliku vojne obveze koja je ukinuta 2013.
U jeku jačanja Bundeswehra kao odgovora na rusku agresiju na Ukrajinu, njemačke vlasti su donijele odluku o povećanju broja vojnika.
Bundeswehru trenutačno nedostaje oko 80.000 aktivnih vojnika.
