Zašto Njemačka raspoređuje brigadu Bundeswehra u Litvi?

Prema riječima jednog generala Bundeswehra, Njemačka se priprema za mogućnost ruskog napada u sljedeće dvije godine
U intervjuu za The Times Gerald Funke, čelnik novog Zapovjedništva za potporu Bundeswehra, opisao je što bi mogao uključivati potencijalni "najgori mogući scenarij“: ruski napad velikih razmjera na NATO u baltičkim državama.
Njemačka bi u slučaju takvog napada bila odmah uključena zbog svoje brigade stacionirane u Litvi. Nakon toga uslijedilo bi raspoređivanje desetaka tisuća NATO-ovih vojnika na istočno krilo Saveza, preko njemačkih luka i prometnih koridora, čak i u uvjetima mogućih hibridnih napada. Kako bi ojačala sigurnost Litve, njemačka je vlada 2023. godine prvi put donijela odluku o trajnom raspoređivanju borbene brigade Bundeswehra izvan Njemačke: 45. oklopne brigade, poznate i kao "Litvanska brigada“, piše Euronews.
Nakon sastanka s litavskom premijerkom Ingom Ruginienė u Berlinu 29. siječnja, kancelar Friedrich Merz ponovno je potvrdio da Njemačka ostaje pri svojoj odgovornosti, opisavši raspoređivanje Litvanske brigade kao zajedničko ulaganje u sigurnost Europe.
"Ova brigada nije politički simbol, već vojni doprinos odvraćanju i obrani“, naglasio je kancelar.
U tom bi scenariju Njemačka preuzela središnju ulogu logističkog čvorišta NATO-a, kako je predviđeno Operativnim planom Njemačka (OPLAN DEU). Prema Wall Street Journalu, taj plan je povjerljiv dokument od oko 1.200 stranica, izrađen prije više od dvije i pol godine, a sada se treba provoditi "
punom brzinom“. OPLAN DEU općenito se smatra vojnim nacrtom za obranu Njemačke, koji objedinjuje ključne zadaće nacionalne i kolektivne obrane te ih integrira s nužnim civilnim institucijama i odgovornostima.
