Zašto Njemačka raspoređuje brigadu Bundeswehra u Litvi?

Njemačka bi u slučaju takvog napada bila odmah uključena zbog svoje brigade stacionirane u Litvi. Nakon toga uslijedilo bi raspoređivanje desetaka tisuća NATO-ovih vojnika na istočno krilo Saveza, preko njemačkih luka i prometnih koridora, čak i u uvjetima mogućih hibridnih napada. Kako bi ojačala sigurnost Litve, njemačka je vlada 2023. godine prvi put donijela odluku o trajnom raspoređivanju borbene brigade Bundeswehra izvan Njemačke: 45. oklopne brigade, poznate i kao "Litvanska brigada“, piše Euronews.