Njemački “slučaj Pelicot”: Muškarac osuđen zbog drogiranja i silovanja supruge
Njemački muškarac proglašen je krivim za drogiranje i silovanje svoje onesviještene supruge tijekom više godina te za dijeljenje videosnimki svojih zločina na internetu, u slučaju koji jezivo nalikuje na suđenje Dominiqueu Pelicotu u Francuskoj.
"Najintimnija sfera privatnog života"
Fernando P., 61-godišnji školski domar, proglašen je krivim za zlostavljanje svoje supruge u obiteljskom domu, snimanje zločina i dijeljenje snimki na internetu bez znanja žrtve.
U petak je osuđen na osam godina i šest mjeseci zatvora nakon suđenja na sudu u Aachenu, u zapadnoj Njemačkoj. Sud je naveo da se žalba na presudu može podnijeti u roku od jednog tjedna.
Sud je priopćio da je muškarac povrijedio „najintimniju sferu privatnog života i osobna prava putem slikovnih snimki u 34 slučaja, uključujući u četiri slučaja u stjecaju s teškim silovanjem i opasnom tjelesnom ozljedom”. Također je osuđen za teško spolno prisiljavanje i spolni napad.
„Optuženik je više puta potajno sedirao i seksualno zlostavljao svoju suprugu u bračnom domu”, navodi se u sudskom priopćenju. „Također je snimao ta djela i stavljao snimke na raspolaganje drugim korisnicima u grupnim chatovima i na internetskim platformama.”
Silovanja unazad 15 godina
Optužen za zločine koji se protežu gotovo 15 godina unatrag, sud ga je proglasio krivim za kaznena djela počinjena između 2018. i 2024. godine.
Presuda dolazi točno godinu dana nakon što je Francuz Pelicot — koji je tijekom gotovo deset godina putem chat-sobe pozivao desetke stranaca da siluju i zlostavljaju njegovu tadašnju suprugu Gisèle — proglašen krivim za teško silovanje. U tom slučaju još 49 muškaraca proglašeno je krivima za silovanje ili seksualni napad.
Slučaj Pelicot šokirao je svijet i potaknuo kulturno preispitivanje rodno uvjetovanog nasilja i mizoginije u Francuskoj.
„Vrlo značajan slučaj”
Slučaj iz Aachena prvi je te vrste pred njemačkim sudovima, prema kampanjskoj skupini Nur Ja Heisst Ja („Samo da znači da”), čije ime odražava njihovu misiju promjene pravne definicije silovanja.
Prošle godine, istraživački novinari iz Hamburga otkrili su dokaze o muškarcu koji je 14 godina dijelio videe na stranici za odrasle, navodno prikazujući drogiranje i silovanje svoje supruge. Taj muškarac nikada nije optužen; preminuo je 2024. godine.
Slučaj iz Aachena je „vrlo značajan”, rekla je Jill S., aktivistica iz organizacije Nur Ja Heisst Ja, koja je zatražila da CNN ne objavi njezino prezime kako bi izbjegla internetsko zlostavljanje, jer „to je slučaj koji pokazuje gdje postoje rupe u našem pravnom sustavu”, rekla je za CNN uoči presude.
Imati sadržaj koji prikazuje silovanje je legalno u Njemačkoj
Organizacija Nur Ja Heisst Ja zalaže se za promjenu zakonske definicije silovanja u standard „da znači da”, tvrdeći da postojeći zakon i dalje stavlja teret na žrtve da se verbalno odupiru silovanju i drugim oblicima seksualnog nasilja.
„Kao i svaka tema vezana uz seksualno nasilje, ni ova se ne shvaća dovoljno ozbiljno od strane vlade”, rekla je Jill S.
Slučaj iz Aachena također ukazuje na još jedan ključan problem, tvrde aktivisti: posjedovanje sadržaja koji prikazuje silovanje trenutačno je zakonito u Njemačkoj.
Organizacija Nur Ja Heisst Ja nada se da bi se to uskoro moglo promijeniti, budući da je Kathrin Wahlmann, ministrica pravosuđa savezne pokrajine Donja Saska, pokrenula pokrajinsku inicijativu za kriminalizaciju posjedovanja takvog sadržaja.
