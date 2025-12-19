Njemački “slučaj Pelicot”: Muškarac osuđen zbog drogiranja i silovanja supruge

Slučaj iz Aachena je „vrlo značajan”, rekla je Jill S., aktivistica iz organizacije Nur Ja Heisst Ja, koja je zatražila da CNN ne objavi njezino prezime kako bi izbjegla internetsko zlostavljanje, jer „to je slučaj koji pokazuje gdje postoje rupe u našem pravnom sustavu”, rekla je za CNN uoči presude.