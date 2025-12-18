Merz zadaje Rusima novi udarac: Udovoljit će željama iz Bruxellesa oko pomoći Ukrajini

Njemački kancelar Friedrich Merz namjerava udovoljiti zahtjevima Belgije i staviti na raspolaganje rusku imovinu središnje banke koja se nalazi u Njemačkoj kako bi se financirala pomoć Ukrajini, doznaju izvori s margina summita EU-a.
Belgija, koja strahuje od ozbiljnih pravnih posljedica ako se ruska imovina koju drži iskoristi za pomoć Ukrajini, postavila je uvjet da i druge članice EU-a koje raspolažu takvom imovinom pristanu na isti potez, kako bi se podijelio teret mogućih protumjera, prenosi Deutsche Welle.
Također je zatražila jamstva da će njezina financijska institucija Euroclear imati na raspolaganju potrebna sredstva u slučaju da se nađe pod pravnim udarom.
Prema navodima Europske komisije, zamrznutu rusku imovinu drže i Francuska, Švedska, Luksemburg i Cipar.
Istovremeno, Reuters izvještava o prvim nacrtima zaključaka summita EU-a, koji još nisu konačni i mogu se mijenjati.
Prema njemu, čelnici EU-a namjeravaju zatražiti od institucija EU-a da hitno usvoje instrumente kojima bi se uspostavio zajam za reparacije, temeljen na novčanim sredstvima povezanim s imobiliziranom ruskom imovinom.
To bi značilo da se ta sredstva planiraju tretirati kao zajam, a ne kao trajno prisvajanje ili zapljena, uz obvezu povrata Rusiji u trenutku kada ona izravno nadoknadi Ukrajini troškove povezane s invazijom.
Reuters također navodi da čelnici EU-a "žele da zajam za reparacije osigura financijsku potporu Ukrajini od drugog tromjesečja 2026., uključujući i njezine vojne potrebe".
