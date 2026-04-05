Nobelovac o Trumpu: Zaustavite luđaka prije nego što Bliski istok pretvori u vatrenu kuglu

Bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Mohamed ElBaradei upozorio je vlade zemalja Zaljeva da učine sve što je u njihovoj moći kako bi zaustavile daljnju eskalaciju sukoba u regiji, prenose danas egipatski mediji.
Mohamed ElBaradei je na društvenoj mreži X poručio zaljevskim vladama: „Molim vas, još jednom učinite sve što je u vašoj moći prije nego što ovaj ludak pretvori regiju u vatrenu kuglu.”
Bivši egipatski potpredsjednik, nobelovac i dugogodišnji čelnik IAEA-e upozorio je da bi eskalacija sukoba mogla imati katastrofalne posljedice za cijeli Bliski istok. Također je pozvao Ujedinjene narode i Europsku uniju da hitno djeluju kako bi se spriječilo daljnje širenje sukoba.
ElBaradei je svoju poruku uputio u trenutku kada raste zabrinutost zbog ultimatuma američkog predsjednika Donalda Trumpa Iranu u vezi s Hormuškim tjesnacem.
الى حكومات الخليج :— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 4, 2026
رجاءا مجددا القيام بكل ما في وسعكم قبل ان يقوم هذا المعتوه بتحويل المنطقة إلى كرة من لهب … https://t.co/r5esCaDODZ
Objavio je i poruku Donalda Trumpa:
„Sjećate se kada sam Iranu dao rok od 10 dana da postigne dogovor ili otvori Hormuški tjesnac. Vrijeme istječe – još 48 sati prije nego što se pakao sruči na njih. Slava Bogu. Predsjednik Donald Trump.”
ElBaradei je bio na čelu IAEA-e od 1997. do 2009. godine, tijekom kojeg je vodio agenciju kroz početak međunarodnih sporova oko iranskog nuklearnog programa. Za svoj rad na promicanju mirnodopske uporabe nuklearne energije nagrađen je Nobelovom nagradom za mir 2005. godine.
