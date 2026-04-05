kod Beer Ševe

VIDEO / Objavljene snimke odgovora Irana na izraelsko bombardiranje petrokemijskih postrojenja

N1 Info
05. tra. 2026. 16:48
Screenshot (X)

Jasne snimke prikazuju trenutak iranskog napada na industrijsku zonu Ne’ot Hovav na jugu Izraela.

Lokacija, u blizini Beer Ševe u pustinji Negev, jedno je od glavnih izraelskih središta za kemikalije i opasne materijale, piše Drop Site.

Napad dolazi dan nakon što je Izrael potvrdio da je pogodio veliki petrokemijski kompleks u Mahšahru, na jugozapadu Irana. Iranski dužnosnici izjavili su da je napad ciljao više petrokemijskih postrojenja, pri čemu je poginulo pet civila, a oko 170 ih je ozlijeđeno.

Također je prijavljena šteta diljem kompleksa, a napad je osuđen kao „ratni zločin” usmjeren na civilnu infrastrukturu.

Učinak napada čini se u skladu s balističkom raketom Kheybar Shekan, na temelju karakteristika udara, iako to još nije potvrđeno.

