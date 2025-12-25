NORAD prati vožnju Djeda Božićnjaka već 70 godina

Djed Božićnjak je u noći na četvrtak vozio svoje saonice pokretane sobovima ponad krovova diljem svijeta, dostavljajući darove milijunima djece u čarobnom božićnom ritualu za koji sjevernoamerički dužnosnici protuzračne obrane kažu da su ga počeli pratiti prije 70 godina.
Ipak, unatoč svojoj odanosti tradiciji koja datira još iz doba hladnog rata 1955., Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu, ili NORAD, posjeduje ograničene obavještajne podatke o smjeru kojim će Djed Božićnjak krenuti.
Djed Božićnjak nije dužan podnijeti plan leta. Dakle, jedino što NORAD unaprijed sigurno zna jest da veseli stari vilenjak u crvenom odijelu polijeće svake Badnje večeri iz svoje baze na Sjevernom polu.
"NORAD prati Djeda Božićnjaka, ali samo Djed Božićnjak zna svoju rutu, što znači da ne možemo predvidjeti gdje ili kada će stići u vašu kuću", rekao je visoki dužnosnik NORAD-a u izjavi za javnost.
NORAD, zajedničko američko-kanadsko vojno zapovjedništvo u zračnoj bazi Peterson u Colorado Springsu, Colorado, pruža slike i ažuriranja o putovanju Djeda Božićnjaka diljem svijeta već sedam desetljeća, uz svoju glavnu zadaću praćenja protuzračne obrane i izdavanja upozorenja o zrakoplovstvu i pomorstvu.
Tradicija praćenja Djeda Božićnjaka nastala je iz tiskarske pogreške u listu Colorado Springsa iz 1955. godine, u kojem je bio naveden telefonski broj robne kuće na koji su djeca mogla zvati i razgovarati s Djedom Božićnjakom. Navedeni broj pripadao je tadašnjem Zapovjedništvu Kontinentalne protuzračne obrane.
Časnik koji je primio pozive mališana uvjeravao ih je da je Djed Božićnjak u zraku i da će na vrijeme dostaviti darove dobrim djevojčicama i dječacima - barem onima koji vjeruju u njega - leteći u svojim saonicama koje vuku sobovi.
Prema njihovoj web stranici, NORAD detektira polijetanje Djeda Božićnjaka svojom polarnom radarskom mrežom, a zatim prati njegovo putovanje istim satelitima koji se koriste za upozoravanje na moguća lansiranja projektila usmjerena na Sjevernu Ameriku.
Čim Djedičin glavni sob Rudolph uključi svoj sjajni crveni nos, vojno osoblje može odrediti njegovu lokaciju pomoću infracrvenih senzora satelita.
Čini se da je američki predsjednik Donald Trump u srijedu pratio NORAD-ov tragač Djeda Božićnjaka dok je sjedio pokraj božićnog drvca u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, odgovarajući na telefonske pozive djece diljem zemlje.
Dok je razgovarao s jednim dječakom iz Pennsylvanije, Trump je rekao: "Dakle, Djed Božićnjak je trenutno u Kopenhagenu u Danskoj, ali ide prema našoj zemlji. Što biste željeli od Djeda Božićnjaka?"
U razgovoru s drugim pozivateljem, Trump je u šali objasnio razlog praćenja Djeda Božićnjaka u smislu nacionalne sigurnosti, rekavši: "Želimo biti sigurni da nije infiltriran, da ne infiltriramo u našu zemlju lošeg Djeda Božićnjaka".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare