Norveška policija privela trojicu sumnjivaca za napad na američko veleposlanstvo

Norveška policija je privela trojicu osumnjičenika u vezi nedjeljnog bombaškog napada na američko veleposlanstvo u Oslu.
Snažna eksplozija improvizirane eksplozivne naprave u ranojutarnjim satima oštetila je ulaz u konzularni odjel veleposlanstva, ali nije bilo ozlijeđenih, objavile su norveške vlasti.
"Sumnjiči ih se za teroristički bombaški napad", rekao je novinarima policijski odvjetnik Christian Hatlo.
Slike jednog od osumnjičenika koje je policija objavila u ponedjeljak prikazuju osobu s kapuljačom, čije lice nije vidljivo, u tamnoj odjeći i s torbom ili ruksakom.
