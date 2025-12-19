Oglas

pogoršanje zdrastvenog stanja

Norveška princeza u sve težem stanju, vjerojatno će trebati transplantaciju pluća

Hina
19. pro. 2025. 11:16
Mette-Marit . afp
LISE ASERUD/AFP / LISE ASERUD

Norveška princeza Mette-Marit, koja boluje od kronične plućne bolesti, vjerojatno će trebati transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja njezina zdravstvenog stanja, objavila je norveška kraljevska palača u petak.

Pedesetdvogodišnjoj supruzi prestolonasljednika Haakona dijagnosticirana je 2018. godine plućna fibroza, neizlječiva bolest pluća koja uzrokuje poteškoće s disanjem i zbog koje je više puta morala odlaziti na bolovanje ili prorijediti svoje službene dužnosti.

"Približavamo se točki u kojoj će transplantacija pluća biti nužna i provodimo potrebne pripreme kako bismo to mogli učiniti kada za to dođe vrijeme“, rekao je Are Martin Holm, profesor na Odjelu za pulmologiju u bolnici Rikshospitalet.

"U ovoj fazi još nije odlučeno kada će prestolonasljednica biti stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća“, dodao je. 

Princeza Mette-Marit ponovno je u listopadu otkazala svoje javne obveze kako bi se posvetila liječenju.

"Ove jeseni nekoliko je testova pokazalo izrazito pogoršanje njezina zdravstvenog stanja“, objavila je palača u petak.

Posljednjih mjeseci u norveškim medijima uglavnom se pojavljuje njezin sin iz prethodne veze, Marius Borg Høiby.

Tom 28-godišnjaku, rođenom prije nego što je Mette-Marit upoznala Haakona, bit će suđeno po četiri točke optužnice za silovanje i još 28 drugih optužbi, uključujući zlostavljanje bivših partnerica.

Njegovo suđenje trebalo bi započeti 3. veljače. Prijeti mu kazna do deset godina zatvora.

Teme
Mette-Marit Norveška princeza

