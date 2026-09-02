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POTRAŽIVANJE DUGOVA

Norveška zaplijenila ruski kruzer na zahtjev ukrajinskog Naftogaza

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Hina
|
02. ruj. 2026. 20:06
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kruzer, brod, krstarenje PIXABAY
Michał/Pixabay/ILUSTRACIJA

Norveške vlasti zaplijenile su ruski kruzer na zahtjev ukrajinske državne naftne kompanije Naftogaza, objavila je ta tvrtka.

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Naftogaz od 2016. traži od Rusije odštetu zbog oduzimanja njegove imovine nakon ruske aneksije Krima 2014.

Arbritražni sud u Hagu je u travnju 2023. naredio Rusiji da Naftogazu plati 4,22 milijarde dolara plus kamate te sudske troškove, što Moskva dosad nije učinila.

Naftogaz je objavio da je zaplijenjen kruzer Profesor Molčanov, čiji je vlasnik Rusija i koji se koristi u različitim ekspedicijama, uključujući u norveškom arhipelagu Svalbardu.

Prema sudskoj odluci, brod ne može napustiti trenutnu lokaciju, što moraju osigurati vlasti Svalbarda.

Naftogaz vodi postupke za odštetu u više zemalja, uključujući SAD, Francusku, Veliku Britaniju i Finsku u kojima se nalazi zamrznuta ruska imovina.

Rusija se žali u tim procesima.

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Teme
kruzer naftogaz norveška ukrajina

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