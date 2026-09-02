VIDEO / Branitelji pozivaju na prosvjed: "Na istom mjestu kao prije 35 godina. Hodamo uz njih!"

Inicijativa "Gospić je naš dom" već je ranije povezala aktualnu borbu za sanaciju otpada s događajima iz Domovinskog rata i obranom Gospića prije 35 godina. U jednoj od poruka uoči prosvjeda podsjetili su da su grad tada, uz njegove stanovnike, branili ljudi pristigli iz različitih dijelova Hrvatske te poručili da je Lici danas ponovno potrebna solidarnost građana iz cijele zemlje.