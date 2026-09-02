GOSPIĆANI
VIDEO / Branitelji pozivaju na prosvjed: "Na istom mjestu kao prije 35 godina. Hodamo uz njih!"
Branitelji iz Gospića pozvali su građane da se u subotu, 5. rujna, pridruže prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu, organiziranom zbog problema ilegalno odloženog otpada na području Gospića.
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Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", koja organizira prosvjed, objavila je snimku gospićkih branitelja uz poruku kojom je podsjetila na njihovu ulogu u obrani grada prije 35 godina.
"Naši branitelji, naši dečki i naše cure, naši Gospićani. Na istom mjestu na kojem su prije 35 godina obranili svoj grad! Hodamo uz njih!", poručili su iz inicijative.
Poziv branitelja dolazi nekoliko dana prije zagrebačkog prosvjeda kojim građani žele ponovno upozoriti na problem desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Organizatori traže njegovu hitnu sanaciju, zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te utvrđivanje odgovornosti za propuste koji su omogućili nezakonito odlaganje otpada.
Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" održat će se u subotu, a okupljanje građana predviđeno je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava. Središnji dio prosvjeda počet će u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.
Inicijativa "Gospić je naš dom" već je ranije povezala aktualnu borbu za sanaciju otpada s događajima iz Domovinskog rata i obranom Gospića prije 35 godina. U jednoj od poruka uoči prosvjeda podsjetili su da su grad tada, uz njegove stanovnike, branili ljudi pristigli iz različitih dijelova Hrvatske te poručili da je Lici danas ponovno potrebna solidarnost građana iz cijele zemlje.
Podršku prosvjedu dosad su dale brojne udruge, javne osobe i sindikati. Više od 200 javnih osoba i udruga podržalo je zahtjeve organizatora, dok su Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata poručili da građani Like imaju pravo zahtijevati zaštitu zdravlja, sigurnosti, okoliša i svojih domova.
Organizatori naglašavaju da problem ilegalno odloženog otpada ne smatraju samo lokalnim pitanjem Gospića i Like, nego pitanjem zaštite okoliša i zdravlja građana cijele Hrvatske.
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