"Novac danas ili krv sutra", Zelenski želi odluku do kraja godine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da želi odluku o financiranju do kraja godine, uz procjene da se njegova zemlja na proljeće suočava s bankrotom. „Ako ta sredstva mogu služiti europskoj sigurnosti tako da agresora pozovu na odgovornost za rat protiv Ukrajine i protiv Europe, zašto bismo Moskvi ostavili ikakvu nadu ili uvjerenje da će se novac vratiti bez obzira na to što je učinila“, rekao je čelnicima EU-a.