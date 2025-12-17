VIDEO / Putin europske čelnike nazvao "svinjicama" i zaprijetio eskalacijom
Ruski predsjednik je u srijedu vrijeđao europske čelnike, nazvavši saveznike Ukrajine „svinjama“ koje su htjele „gostiti se raspadom Rusije“, dok je Zapad okrivio za rat Moskve protiv Ukrajine i zaprijetio nastavkom pune invazije.
Moskva će nastojati proširiti dobitke ako Zapad odbije zahtjeve Kremlja
Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je u srijedu da će Moskva nastojati proširiti svoje „dobitke“ u Ukrajini ako Kijev i njegovi zapadni saveznici odbiju zahtjeve Kremlja.
Govoreći na godišnjem sastanku s najvišim ruskim vojnim zapovjednicima, Putin je odbacio svaku mogućnost da Kremlj prihvati izmijenjeni mirovni plan predvođen SAD-om za okončanje rata u Ukrajini.
Rekao je da bi Moskva „radije“ postigla svoje ciljeve i „uklonila temeljne uzroke“ diplomatskim putem, ali da će, „ako suprotna strana i njezini strani pokrovitelji odbiju ući u suštinski dijalog, Rusija vojnim sredstvima ostvariti oslobođenje svojih povijesnih zemalja“.
Putin:— Clash Report (@clashreport) December 17, 2025
After the Soviet Union collapsed, we believed we would quickly join the civilized Western world.
Today, it seems there is no civilization there—only degradation. pic.twitter.com/mJEkAFCYSx
Prema Moskvi, „temeljni uzroci“ uključuju težnje Ukrajine da se pridruži i EU-u i NATO-u, navodno kršenje obećanja NATO-a da se neće širiti prema istoku, navodnu diskriminaciju etničkih Rusa u Ukrajini te ono što Putin naziva „denacifikacijom“ Ukrajine, prenosi Euronews.
Putin i drugi ruski dužnosnici koriste te argumente kako bi opravdali potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., no nisu ponudili dokaze za te optužbe.
Budući da Putin i dalje inzistira na ostvarenju tih neutemeljenih ciljeva, Kremlj će vjerojatno nastaviti rat protiv Ukrajine.
Putin made a public speech in Moscow today. He referred to the European leaders - who are trying to mediate a diplomatic solution to the Russian war again Ukraine - as “European piglets”.— Alexander Kokcharov (@alex_kokcharov) December 17, 2025
This is all you need to know about Russia’s diplomacy. pic.twitter.com/P67nsdu46F
„Europske svinje htjele su se gostiti raspadom Rusije“
U međuvremenu, Putin je ponovno okrivio Zapad za rat Moskve protiv Ukrajine, tvrdeći da je Zapad započeo rat.
Rusija je u veljači 2022. započela ničim izazvanu invaziju na Ukrajinu te je odbila okončati rat ili pristati na prekid vatre.
Ruski predsjednik posebno je optužio prethodnu američku administraciju predsjednika Joea Bidena da je „inicirala“ ruski sveobuhvatni rat, dodavši da su se Washingtonovi europski saveznici „pridružili djelovanju tadašnje američke administracije“, nadajući se, prema Putinu, da će profitirati od mogućeg raspada Rusije.
"Podsvinki"
„Europske svinje htjele su se gostiti raspadom Rusije“, rekao je, koristeći rijedak izraz „podsvinki“, riječ koju je ranije koristio bivši predsjednik i Putinov premijer Dmitrij Medvedev kao pogrdni naziv za zapadne demokracije.
Putin called Europeans today “podsvinky.”— Natalka (@NatalkaKyiv) December 17, 2025
For those who prefer a precise translation: podsvinky are young pigs, 4–10 months old, usually raised for meat.
„Odmah nakon raspada Sovjetskog Saveza činilo nam se da ćemo brzo postati članovi takozvane civilizirane obitelji europskih naroda. Danas se pokazuje da tamo nema nikakve civilizacije, već samo potpuna degradacija.“
Nastavio je napadati Europu, rekavši da se, iako se „nada“ povratku dijalogu s Moskvom, takav scenarij čini malo vjerojatnim s „trenutačnim europskim elitama“.
Putin je to rekao u kontekstu malo vjerojatne mogućnosti da europski čelnici obnove dijalog s Rusijom pod uvjetima Moskve i stanu uz ruske zahtjeve.
„Malo je vjerojatno da je to moguće s trenutačnim političkim elitama. Ali u svakom slučaju, to će biti neizbježno kako budemo jačali svoju poziciju. Ako ne s trenutačnim političarima, onda kada se političke elite u Europi promijene.“
Putin je također rekao da američka administracija „pokazuje takvu spremnost“.
„U dijalogu smo s njima. Nadam se da će se isto dogoditi i s Europom.“
