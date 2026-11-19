U NIZOZEMSKOJ
Novac osvanuo u sandučićima, policija istražuje tko ga dijeli: "Možda su to bili mali vilenjaci?"
Stanovnici nizozemskog grada Schiedama ostali su iznenađeni kada su u svojim poštanskim sandučićima pronašli novčanice od 50 eura.
Oglas
Tko im je ostavio novac i zbog čega, zasad je potpuna nepoznanica, a odgovor nema ni policija. Jedino je potvrđeno da su novčanice autentične.
O neobičnom događaju prvi je izvijestio lokalni informativni kanal Omroep Twee, prenosi Bild. Jedna od stanovnica ispričala je regionalnoj javnoj televiziji kako je njezin sin prilikom pražnjenja poštanskog sandučića naišao na neočekivani dar.
"Moj sin je ispraznio poštanski sandučić, a unutra je bila ta novčanica – ničega drugog nije bilo", rekla je.
Dodala je kako nema nikakvu predodžbu o tome tko bi mogao stajati iza novčanog iznenađenja.
Novac dobilo desetak stanovnika
Žena se u početku pitala duguje li joj možda netko novac, no ubrzo je zaključila da joj nitko nema razloga slati novčanice.
"Je li mi netko dužan novac? Ali zapravo mi nitko ništa ne duguje", zapitala se. Na pitanje novinara tko bi mogao dijeliti novac, odgovorila je: "Stvarno nemam pojma – možda su to bili neki mali vilenjaci?"
Prema izvještaju Omroep Tweeja, nakon objave javilo se još nekoliko stanovnika koji su u svojim poštanskim sandučićima također pronašli novčanicu od 50 eura. Moguće je da je broj ljudi koji su dobili neočekivani dar i veći.
Sličan slučaj zabilježen i 2024. godine
Slična misteriozna podjela novca dogodila se i u siječnju 2024. u Delfshavenu, četvrti obližnjeg Rotterdama, izvijestio je nizozemski portal NL Times.
Tada je jedna žena od nepoznatog pošiljatelja dobila nekoliko omotnica s novcem. U prvoj se nalazilo 250 eura, uz poruku: "U znak zahvalnosti za sve dobro što si učinila za mene. Počasti se nečim ili doniraj novac u dobrotvorne svrhe."
U drugoj omotnici bilo je 600 eura, a u trećoj čak 1000 eura. Ni primateljica ni policija tada nisu uspjeli otkriti tko stoji iza neobičnih novčanih darova.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas