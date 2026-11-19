više od 3.000 prijava
Dobre vijesti za splitske studente
Studenti Sveučilišta u Splitu koji ispunjavaju kriterije, a nisu uspjeli dobiti smještaj u studentskom domu, i ove će godine dobivati 100 eura mjesečno za smještaj kod privatnih stanodavaca, tijekom deset mjeseci školske godine.
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Sporazum o sufinanciranju studenzskog smještaja potpisali su u četvrtak župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i ravnatelj Studentskog centra Split Ivan Žižić.
Od sto eura koliko će svaki student mjesečno dobiti 60 eura osigurava Vlada, a ostatak županija. Ravnatelj Studentskog centra Ivan Žižić kazao je da su i ove godine dobili veliki broj prijava.
"Više od tri tisuće studenata prijavilo se na natječaj. Od toga su 1192 studenta ostvarila pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, njih sto u učeničkim domovima, dok je 500 studenata ostvarilo pravo na subvenciju kod privatnih iznajmljivača", kazao je Žižić.
Župan Blaženko Boban rekao je kako su prihvatili prijedlog studenata i u svoj program ugradili dodatnih 40 eura na Vladinih 60, što znači da studenti danas imaju sto eura mjesečno.
"Broj korisnika raste, a u dvije protekle godine za ovu smo mjeru izdvojili 310.000 eura", kazao je Boban.
Rektor Sveučilišta Split Nikola Koceić Bilan kazao je kako u Splitu nedostaje 2.000 ležajeva za studente, te namjeravaju izgraditi novi studentski dom u sklopu Kampusa, koji bi omogućio dodatnih 700 ležajeva.
Predstavnik studenata Jerko Šarić kazao kako su u početku imali 350 subvencija, potom 450, da bi ove godine dodijeljivano 500 subvencija.
"Za ostvarivanje prava na subvenciju studenti moraju imati ugovor o najmu i prijavljeno boravište, a pravo se ostvaruje prema kriterijima natječaja koji provodi Studentski centar", dodao je Šarić.
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