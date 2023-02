Novi potres u Turskoj

Novi prilično snažan potres registriran je u srijedu ujutro u okrugu Dicle u provinciji Diyarbakir u Turskoj, javlja EMSC. Bio je 4,6 po Richteru.

Još jedan jači potres magnitude 4,6 po Richteru zatresao je jutros Tursku oko 8.15 sati (10.09 sati po lokalnom vremenu). Potres se dogodio 22 kilometra od grada i okruga Dicle. To je deveti potres u Turskoj koji se jače osjetio u posljednjih 68 sati.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.6 occurred 22 km NE of #Dicle (#Turkey) 3 min ago (local time 10:09:42).

